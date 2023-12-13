Город Елец досрочно завершил программу переселения из аварийного жилья

В Ельце (Липецкая область) досрочно завершили программу переселения из аварийного жилфонда. Об этом сообщает региональное правительство.

Во вторник, 12 декабря, ключи от нового жилья вручили последним из переселенцев. В 66 квартир в новостройке по улице Кротевича переедут 167 ельчан, пишет ИА «Абирег».

Пятиэтажку возвели в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». В квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и газовые плиты, а также газовые котлы и умные счетчики.

Как уточняет LipetskMedia, на прилегающей к дому территории обустроены парковочные места, установлена детская площадка и смонтирована система освещения.

Программа переселения из аварийного жилфонда действует в регионе с 2019 года. За это время в новые квартиры переехали более 5 тыс. человек. Сейчас идет расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Программу завершают раньше срока на два года, после чего начнется реализация следующего этапа.

Ранее в декабре сообщалось, что в Липецкой области с начала 2023 года новое жилье взамен аварийного получили более 1,3 тыс. человек.