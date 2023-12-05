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Еще 700 человек переселят из аварийных домов в Липецкой области до конца года

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В Липецкой области до конца года намерены обеспечить новым жильем взамен аварийного еще 700 человек из запланированных 2 тыс. Об этом сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день новые квартиры получили 1342 человека. Из аварийного жилья переехали семьи из Долгоруковского, Лебедянского, Данковского и Задонского районов, города Липецка.

Как уточняет ИА «Абирег», недавно новоселье отмечали в Задонске. Примерно за полгода там возвели три многоквартирных дома. Рядом с ними готовится к сдаче еще одна многоэтажка. В ближайшие недели ключи от новых квартир получат и жители Ельца. Также введены в эксплуатацию новостройки в Липецком районе, городах Грязи, Усмань, Липецк.

«Больше 2 тыс. человек до конца года мы обеспечим жильем. Из аварийных домов семьи переедут в новые квартиры. И на этом мы завершим программу по переселению раньше срока. Очень хотим поскорее перейти к следующему этапу», — цитирует губернатора Игоря Артамонова LipetskMedia.

Программа переселения из аварийного жилфонда действует в регионе с 2019 года. За это время в новые квартиры переехали 5089 человек. Сейчас идет расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Программу завершают раньше срока на два года, после чего начнется реализация следующего этапа.

Как уточняет GOROD48 со ссылкой на данные Липецкстата, всего с января по октябрь 2023 года в Липецкой области ввели 610,6 тыс. кв. м жилья.

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