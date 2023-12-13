Сирия восстанавливает поврежденные террористами нефтяные месторождения

Сирийское правительство восстанавливает взятые под контроль месторождения нефти на севере страны. При этом около 70% нефти контролируют курдские формирования и США, передает телеканал «Известия». Ранее многие месторождения в ходе атак террористов были разрушены.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур: «Многие нефтяные месторождения на севере Сирии в результате нападений террористических группировок были разрушены, эти месторождения вернулись под контроль правительства Сирии, и началось их восстановление. Мы разделили планы восстановления на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Сейчас приступили к выполнению среднесрочных планов, связанных с восстановлением некоторых разрушенных месторождений и добычей на них, а также занялись ремонтом нефтепроводов и газопроводов, нефтяных и газораспределительных станций».

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