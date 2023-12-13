В Софии начали демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии. У фигуры солдата отрезали руку с автоматом, передает телеканал «Известия». По данным главы администрации Софийской области, в статуях имеются трещины, которые представляют опасность местным жителям. Губернатор отметила, что все элементы будут отреставрированы в соответствии с распоряжением об охране памятника. После восстановительных работ скульптуры будут выставлены в Музее социалистического искусства.

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