Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Моя жена – киллер» 16+

Режиссер — Тома Венсан. В ролях: Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Конни Нильсен, Билл Найи, Сонита Генри

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена — первоклассная наемница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

С 14 декабря в прокате

«Манюня: Новогодние приключения» 6+

Режиссер — Арман Марутян. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Грант Тохатян

Полнометражный фильм для всей семьи основан на неизданной истории писательницы Наринэ Абгарян. Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости.

С 14 декабря в прокате

«Крецул» 12+

Режиссер — Александра Лихачёва. В ролях: Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов, Сергей Иванов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский

Картина основана на реальных событиях из жизни дзюдоиста, участника Паралимпийской сборной России Олега Крецула. В возрасте 22 лет, будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и участником Олимпиады в Атланте, Олег попадает в аварию, которая разделила его жизнь на до и после. Буквально за несколько дней он отыграл свадьбу, но молодая жена погибла. Олег выживает, но остается слепым. Без спорта, заработка, потеряв себя. Друг детства Виталий поможет Олегу вернуть смыслы, спорт, победы, буквально подставив ему свое плечо. Вернувшись в спорт, Крецул выиграет не одну медаль, а впоследствии и Паралимпиаду.

С 14 декабря на Wink и в прокате

Театр

«Пиковая дама» 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Хореограф-постановщик — Юрий Посохов. В ролях: Игорь Цвирко, Елизавета Кокорева, Вячеслав Лопатин, Артем Овчаренко, Владислав Лантратов, Элеонора Севенард, Денис Савин, Макар Михалкин, Ольга Марченкова, Марк Чиной

Мировая премьера балета на музыку Юрия Красавина. Либретто по одноименной повести Александра Пушкина написал Валерий Печейкин. Дирижер-постановщик — Павел Клиничев. Юрий Посохов практически постоянный приглашенный хореограф последних лет, все спектакли которого были горячо встречены балетоманами — как любителями, так и профессионалами.

Дома у офицера Чекалинского собрались игроки. Среди них скромный и бережливый Герман, он наблюдает за карточной игрой — «Фараоном». Герман пытается постичь принцип самой игры. Почему офицер Елецкий проиграл, а Томский выиграл? Если жизнь — это игра, то значит, поняв суть игры, можно узнать суть жизни?

14, 18, 19, 20 декабря, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

«Новогодний кабачок Сатиры» 12+

Режиссеры — Сергей Землянский, Антон Буглак, Илья Малаков, Карина Муса. В ролях: Сергей Газаров, Светлана Рябова, Юрий Васильев, Наталия Селезнева, Нина Корниенко, Зинаида Матросова, Наталия Фекленко, Андрей Зенин, Игорь Лагутин, Сергей Серов

Праздничное шоу. «Кабачок 13 стульев» когда-то стал настоящим культовым явлением на телевидении благодаря Театру сатиры. Таким же феноменом можно считать появление шоу-спектакля «Кабачок Сатиры» на сцене театра. Спектакль-импровизация, спектакль-феерия, спектакль-праздник, спектакль-обозрение. На целый вечер зрительный зал превращается в веселый праздник, который устраивает вся труппа театра. Танцевальные, вокальные, музыкально-инструментальные номера с добрым юмором и легкой ноткой хулиганства, знакомые персонажи из любимых фильмов и абсолютно непредсказуемая импровизация.

17 декабря. 19:00, Театр сатиры

«МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» 12+

Фото: Театр «Маска»

Режиссер — Анна Шевчук. В ролях: Александр Горелов, Сергей Федюшкин, Александр Матросов, Никита Заболотный, Александр Бабик, Юлия Чуракова, Анна Кармакова, Юлия Ива, Павел Левкин, Сергей Тэсслер, Даниил Феофанов, Никита Смольянинов

Новый пародийный спектакль компании «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва. Зрителям предстоит увидеть самый невероятный бэкстейдж из всех возможных — закулисье мюзикла. Закрученная комедийная интрига, главные мировые поп-хиты в пародийном ключе и постановка мюзикла в режиме реального времени.

Шеф крупного предприятия заказывает любительскому театру поставить любимое шоу своей жены — мюзикл Mamma Mia! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес.

С 19 декабря, 19:00, Театр «Маска» (МДМ)

«Щелкунчик» 6+

Фото: Михаил Логвинов

Постановка — Василий Вайнонен. В ролях: Александра Поз, Алиса Баринова, Павел Михеев, Матвей Макарычев, Вадим Сиротин, Владислав Колесников

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе привезла в Москву сказочный балет-феерию «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. «Щелкунчик» — трогательная история о любви, преданности, смелости и благородстве. В этом году старейшая балетная школа России отмечает 285-летие со дня основания, а ее ректор Николай Цискаридзе — двойной юбилей: 50-летие со дня рождения и 10-летие руководства этим уникальным учебным заведением.

Написанная по сценарному плану Мариуса Петипа, музыка Чайковского впервые прозвучала в спектакле, поставленном Львом Ивановым в 1892 году в Мариинском театре. Тогда роли детей, а также солдатиков, кукол, феи, гостей на празднике исполняли воспитанники Императорского театрального училища. А сейчас зрителям представится версия учеников Николая Цискаридзе.

19, 20 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Бременские музыканты» 6+

Фото: Театр Моссовета/Олимпия Орлова

Режиссер — Евгений Марчелли. В ролях: Олег Кузнецов, Андрей Межулис, Дарья Емельянова, Глафира Лебедева, Ваня Пищулин, Андрей Смирнов, Нил Кропалов, Алексей Трофимов, Влад Боковин, Екатерина Гусева, Ирина Климова

Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства и музыки, сказочных превращений и веселой игры. В этом спектакле каждый найдет что-то свое. Малышей увлекут забавные похождения Осла, Пса, Кота и Петуха, молодежь не оставит равнодушной история любви отважного Трубадура и прекрасной Принцессы, а люди постарше наверняка испытают ностальгию по тем временам, когда еще детьми впервые увидели культовый мультфильм. Спектакль — для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу.

17 декабря, 13:00, Театр Моссовета

«Чужие берега» 12+

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер — Ольга Матвеева. Актеры: Антон Соколов, Кирилл Новышев, Евгений Сыркин, Алексей Веретин, Алина Ивах, Елена Киркова, Диана Егорова, Наталия Смирнова

Спектакль обращается к истории ХХ века и богатейшему наследию русской эмиграции первой волны. Герои спектакля — поэты, музыканты, писатели, оказавшиеся на ветреном перекрестке эпох, культур, убеждений. Прекрасные женщины исчезающего Серебряного века и талантливые мужчины, тоскующие о своей России. Жизнь художников, всегда тонко чувствующих свое время и попадающих под его удары. Их жизнь — вечный вокзал, порт, дорога, бег. Но есть в ней и счастье, любовь и молодость, и танцы в клубах Харбина, и шансон в парижском кафе.

Создатели спектакля не стремятся воссоздать биографии конкретных личностей, хотя судьба каждого из поэтов русской эмиграции — настоящий остросюжетный роман, трагический, авантюрный, любовный. В спектакле прозвучат тексты 20 авторов русского зарубежья начала прошлого века — выдающихся художников, рассеявшихся по чужим берегам.

19 декабря, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена

«Маугли» 12+

Фото: Московский театр иллюзии

Режиссер — Михаил Сидоренко. В ролях: Сергей Веселов, Роман Графов, Максим Заусалин, Галина Шиманская

Хорошо известное всем произведение Редьярда Киплинга о приключениях Маугли предстанет совсем не в том виде, в каком оно знакомо с детства. В авторской версии Владимира Алексеева персонажи Киплинга обретут необычные амплуа. Великий змей Каа воплощает в спектакле истинную мудрость и справедливость; волчица-мать Ракша являет собой хранительницу семейного очага и традиционных ценностей; тигр Шер-Хан и стая гиен олицетворяют кровожадных хищников, для которых нет ограничений, кроме закона силы; а бандерлоги превратятся в веселых рэперов, которые пренебрегают общепринятым правилами.

14–16 декабря, 14:00, 19:00, Московский театр иллюзии

Музеи

«Под знаком Зодиака» 0+

Фото: Государственный исторический музей

На выставке будут показаны более 150 предметов, демонстрирующих то, как в различные времена в искусстве находил свое отражение каждый из 12 знаков Зодиака. Среди экспонатов выставки такие раритеты, как «Изборник Святослава 1073 года», французский Часовник 1470-х годов, китайский посох с руническим календарем, выполненный в середине XIII века, и многое другое. Некоторые памятники будут экспонироваться впервые, например, ларец с досками для настольных игр, в том числе для игры «Трик-трак». Поле для этой древней игры, популярной в Голландии и Франции в XVII веке, украшено изображениями знаков Зодиака.

До 11 марта, Государственный Исторический музей, Кабинет председателя

«Новый год. Тыл приближает Победу» 0+

Фото: mos.ru

Выставочный проект приурочен к Новому году. Уникальные раритеты из своих фондов представил Музей Победы и Музей истории шоколада и какао города Москвы. Гости могут увидеть более 60 экспонатов: елочные игрушки, новогодние украшения, подлинные новогодние упаковки кондитерских изделий 1930–1940-х годов, тематические формы для кондитерского производства XX века. В экспозиции представлены уникальные новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками.

До 31 января, Музей Победы

«Зима, и всё опять впервые» 0+

Фото: Фонд культуры «Екатерина» Дмитрий Бальтерманц. Без названия. Серия: Коля живет в Москве. (1960-е)

Выставка, посвященная самому холодному времени года, открылась в столичном Фонде культуры «Екатерина» 13 декабря. Здесь в партнерстве с МАММ, пока что закрытым на ремонт, собраны работы российских художников, размышляющих на тему новогодних образов.

В экспозицию вошли работы Николая Полисского, Владимира Дубосарского, Павла Пепперштейна, Александра Виноградова, Егора Острова, Константина Звездочетова, Ирины Кориной, Алины Глазун, Ростана Тавасиева. Это, в том числе, фотографии, видеоинсталляции, арт-объекты, скульптура, живопись, графика.

До 4 февраля 2024, Фонд культуры «Екатерина»

Концерты

Новогодний концерт Страдивари-ансамбля 6+

Фото: Мариинский театр

Страдивари-ансамбль Мариинского театра представит театрализованный концерт и создаст новогоднее настроение. Коллектив музыкантов играет на струнных инструментах, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттиста Гваданини и Матео Гоффриллером. Солист и дирижер — Лоренц Настурика-Гершовичи. В программе: произведения Антонина Дворжака, Франца Легара, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Йозефа Штрауса, Джордже Энеску, Исаака Дунаевского, Жака Оффенбаха, Зекинья де Абреу.

17 декабря, 19:00, Мариинский театр, концертный зал (Санкт-Петербург)

«Гайдай — 100!» 6+

Фото: Государственный Кремлевский дворец

Грандиозный киноконцерт, посвященный 100-летию Леонида Гайдая. Звезды эстрады и кино исполнят народные шлягеры из таких культовых фильмов, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и многих других.

В концерте примет участие Александр Зацепин, близкий друг и любимый композитор режиссера, написавший музыку ко многим его кинолентам. А также Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Люся Чеботина, Настасья Самбурская, Дмитрий Харатьян, Александр Малинин, Ирина Дубцова, Глеб Матвейчук, группа «ДЮНА», Дмитрий Дюжев, Ефим Шифрин, Александр Буйнов, Эльчин Азизов, Арсений Бородин, фортепианное трио BEL SUONO.

14 декабря, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

Фестивали и ярмарки

Барочный фестиваль «Опыты сердца и ума» 12+

Фото: пространство Île Thélème Описание картинки

Трехдневное погружение в культуру, театр, музыку и гастрономию эпохи барокко, подготовленное совместно с Итальянским институтом культуры. Гостей ждут лекция об итальянской сценографии на русской придворной сцене, мастер-классы по комедии дель арте, два больших барочных концерта, концерт-лекция о легендарной скрипке Доменико Далольо и фуршеты, на которых гурманы узнают об истории барочных и ренессансных блюд и отведают их.

С 15 по 17 декабря, пространство Île Thélème

Ярмарка |catalog| 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ассоциация галерей (АГА) проведет в Москве первую ярмарку современного искусства. На одном стенде представят работы как состоявшихся, так и молодых художников. В первом выпуске ярмарки примут участие 30 галерей и картины более 180 художников — Эрика Булатова, Ирины Кориной, AES+F, Анатолия Осмоловского, Recycle Group, Алексея Морозова, Александра Бродского, Миши Никатина, Романа Сакина, Алисы Горшениной, Паши Бумажного, Евгении Дудниковой и других.

С 15 по 17 декабря, типография Ивана Сытина на Пятницкой улице

Фестиваль «Звезда Рождества» 6+

Фото: пресс-служба фестиваля

Фестиваль откроется 19 декабря в 19:00 концертом «Ожидание Рождества» в Соборной палате. В программе классические музыкальные произведения и стихи, посвященные Рождеству. Ведущие вечера — Валерия Ланская и Олег Царев.

Среди исполнителей — Московский синодальный хор, скрипач Вильям Хайло, вокальное трио Melody, пианистка Карина Погосбекова, арфистка Анна Шкуровская.

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет на восьми разных площадках города. Художественный руководитель фестиваля — народный артист СССР Владимир Федосеев.

С 19 декабря по 16 января, Москва