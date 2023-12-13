Врач рассказала об эффективности ношения масок в период ОРВИ и гриппа
Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, передаются воздушно-капельным путем. Поэтому ношение маски снижает риск заражения, рассказала «Известиям» 14 декабря врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.
Как отметила врач, при дыхании, чихании, кашле зараженный человек выделяет вирус, который легко распространяется в воздухе и попадает на предметы, с поверхности которых он через руки может попасть к другому человеку.
«Эффективность защиты при ношении масок, конечно же, не стопроцентная — это снижает риски заболевания, но не полностью уберегает от него. Также эффект зависит от материала самой маски: многослойные изделия тонкого плетения обеспечивают большую защиту, хорошо подходящие одноразовые хирургические маски и маски KN95 обеспечивают еще большую защиту, а респираторы типа N95 обеспечивают самый высокий уровень защиты», — рассказала Миронова.
По ее словам, вопрос ношения масок в первую очередь это вопрос защиты общественного здоровья.
«Лучше всего маска задерживает вирусы, если ее носит человек, который уже болеет и активно выделяет вирус, так как маска сокращает площадь распространения вируса при чихании и кашле. Важным является ношение маски и потому, что выделение вируса начинается еще за день до первых симптомов и внешне здоровый человек может активно распространять [инфекцию среди] окружающих, среди которых могут оказаться пожилые люди, младенцы, люди, не имеющие по медицинским причинам своей адекватно работающей иммунной системы, что может оказаться для них фатальным», — предупредила специалист.
В меньшей степени обычная медицинская маска защищает неболеющего человека и может быть хорошим дополнением при соблюдении других методов профилактики (рекомендуется мыть руки, избегать скопления людей в осенне-зимние сезоны и, конечно же, проходить вакцинацию против гриппа), добавила врач.
«Для того чтобы ношение маски было максимально полезным, важно, чтобы она закрывала нос и рот, плотно прилегала к лицу без каких-либо зазоров по краям или вокруг носа (лучше использовать со специальной проволочной частью на верхней части)», — подытожила Миронова.
12 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) соответствует нормам сезона. Однако жителям Москвы в ведомстве рекомендовали пользоваться масками в общественных местах.