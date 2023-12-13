Daily Mail узнало об отношениях 61-летнего Тома Круза с 36-летней россиянкой

61-летний американский актер Том Круз появился на одной из лондонских вечеринок в компании 36-летней россиянки Эльсины Хайровой,. Об этом сообщает издание Daily Mail 12 декабря.

Хайрова является бывшей моделью. Девушка была замужем за российским магнатом Дмитрием Цветковым, а сейчас проживает в Великобритании.

Как передает издание, на мероприятие Круз и Хайрова заявились как пара.

«Они были неразлучны, явно пара... Кажется, он одержим ею», — поделился с изданием один из присутствовавших на вечере, добавив, что пара уехала под утро.

При этом еще недавно Круза подозревали в романе с певицей Шакирой после того, как их вдвоем заметили на одном из этапов «Формулы-1». Однако позднее стало известно, что артистка не заинтересована в отношениях с актером и боится разбить ему сердце.

Ранее, в ноябре, российский актер Александр Петров впервые был замечен на публике со своей новоиспеченной женой Викторией. Супруги впервые появились вместе в центре столицы, в кинотеатре «Москва» на релизе фильма Романа Полански «Дворец», одну из главных ролей в котором сыграл Петров.