Владелица лошадей в сгоревшей московской конюшне исключила проблемы с проводкой

В сгоревшей в Москве конюшне, где при пожаре погибло 16 лошадей, не было проблем с проводкой. Об этом 13 декабря заявила «Известиям» владелица животных Татьяна.

«Там ничего такого не могло быть. Была нормальная проводка и никаких обогревателей не было», — сказала она.

По ее словам, на конюшне лошади сами обогревают помещение, сена внутри также не могло быть.

Владелица лошадей уточнила, что пожар произошел не ночью, а утром. В это время на конюшне должен был находиться конюх. Его местонахождение неизвестно.

Ранее в этот день сообщалось, что в ночь на 13 декабря огонь вспыхнул в центре конного спорта на востоке Москвы. Пожар распространился на площади 100 кв. м. Его удалось ликвидировать. Позже стало известно о гибели 16 лошадей.

Ситуация находится на контроле московской прокуратуры. О причинах возгорания пока не сообщается.