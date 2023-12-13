Камчатку перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

Циклон надвигается на Камчатку. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Сильный снег и метель ожидаются в первой половине ночи 14 декабря в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском муниципальных районах и Алеутском муниципальном округе.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону, скорость ветра при порывах будет достигать 30 м/с. Подобные явления сохранятся до конца ночи.

Днем 14 декабря сильный снег пройдет в Усть-Камчатском и Карагинском муниципальных районах, а в Олюторском муниципальном районе он будет очень сильным. На побережьях ожидаются ветер до 40 м/с, сильная метель.

В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском муниципальных районах также прогнозируется сильный ветер до 30 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воскресенье принесет в Москву плюсовую погоду, однако рекордные по высоте сугробы не растают. Высокий уровень снега останется до Нового года.