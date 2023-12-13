Экономист перечислил плюсы повышения первого взноса на льготную ипотеку

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян перечислил плюсы повышения первого взноса на ипотеку.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 12 декабря, специалист отметил, что увеличение первого взноса на льготную ипотеку приведет к стабилизации рынка. Это снизит на нее спрос и повысит финансовую дисциплину людей.

По его словам, первоначальный взнос необходим и «немного остудит рост цен на однушки.

«Потому что, если первоначальный взнос 20%, а цена на однушку в первичке завышена на 30–40%, вам даже сложнее купить ее, чем с условным взносом 30% при нормальной стоимости», — пояснил Мирзаян.

Также 12 декабря заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца года. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, пишет RT.

11 декабря президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение поднять планку по льготной ипотеке в регионах выше 6 млн рублей. Он предложил эту идею обсудить, сообщает НСН.

7 декабря Минфин РФ внес предложения для «охлаждения» льготной ипотеки. Глава министерства Антон Силуанов отметил, что Минфин является регулятором ипотечного рынка,поэтому должен принимать взвешенные решения. По его словам, предложение министерства является элементом стабилизации рынка для избавления от волатильностей в этом секторе.

5 декабря Центробанк РФ (ЦБ) поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на 30%. В регуляторе объяснили, что первоначальный взнос является значимым показателем способности человека накапливать деньги и в дальнейшем выплачивать кредит. Чем выше будет взнос, тем меньше потребуется кредит и тем легче его будет выплачивать.

В тот день три источника рассказали «Известиям», что правительство РФ обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. Один из собеседников отметил, что изменение такого параметра рассматривается не для всех программ с государственной поддержкой.

2 декабря заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил о том, что может быть увеличен первоначальный взнос по программе льготной ипотеки с господдержкой. По его словам, это позволит регулировать объем выдачи займов, отмечает телеканал «Звезда».

Как отмечает «Ридус», семейная и льготная ипотека действует до 1 июня следующего года. Первоначальный взнос по ней уже повысился с 15 до 20% в сентябре 2023 года. В Минстрое считают, что это решение снизит спрос на льготную ипотеку на 20%.