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ЦБ поддержал увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Центробанк РФ (ЦБ) еще не получил проект постановления с ужесточением условий по льготной ипотеке. Однако регулятор поддержал повышение первоначального взноса.

«В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — сообщили «Известиям» в ЦБ.

При этом там уточнили, что Центробанку важно предотвратить попадание заемщиков в долговую яму. Регулятор объяснил, что первоначальный взнос является значимым показателем способности человека накапливать деньги и в дальнейшем выплачивать кредит. Чем выше первый взнос, тем меньше требуется кредит и тем легче заемщику погасить долг, подчеркнули в ЦБ.

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Ранее 5 декабря три источника рассказали «Известиям», что правительство РФ обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. Один из собеседников отметил, что изменение такого параметра рассматривается не для всех программ с государственной поддержкой.

До этого, 2 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что кабмин планирует повысить первоначальный взнос по льготной и семейной ипотеке. Такая мера призвана регулировать выдачу ипотечного займа, добавил он.

В сентябре текущего года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15 до 20%. Такое изменение коснулось всех видов льготной ипотеки.

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