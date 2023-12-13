Росавиация сообщила о снижении количества авиационных инцидентов в 2023 году

Число авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,3%, до 0,67 тыс. случаев. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Из общего числа инцидентов тех, что были связаны с отказами авиатехники и двигателей, стало на 2% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года, — около 0,4 тыс. случаев.

«Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев», — говорится в сообщении в Telegram-канале федерального агентства.

В Росавиации уточнили, что снижение числа авиаинцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей. В этом году агентство сертифицировало 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту для сохранения исправности авиапарка.

Ранее, 7 ноября, Росавиация допустила рост пассажиропотока в 2024 году до 104 млн человек. Как следует из прогноза ведомства по пассажиропотоку по итогам текущего года, российские авиакомпании перевезут 103 млн человек.

До этого, 31 октября, сообщалось, что российские авиакомпании в сентябре 2023 года повысили перевозки пассажиров до 10,181 млн человек (на 1,7% в годовом выражении).