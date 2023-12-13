На комбинате имени Ильича в Мариуполе заработали первые три цеха

Первые три цеха на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе возобновили работу после разминирования предприятия. Об этом рассказал первый заместитель директора завода Роман Солонарь в интервью «РИА Новости» в среду, 13 декабря.

По его словам, сейчас на производстве задействовано уже 3,7 тыс. человек. При этом часть произведенной продукции не выпускается на рынок, а используется для восстановления других цехов. Спустя некоторое время штат должен расшириться до 24 тыс. сотрудников.

«Цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», — сообщил он.

По словам Солонаря, план полного восстановления предприятия разбит на четыре этапа. Первый из них заключается в возобновлении работоспособности пяти вспомогательных цехов. Этот этап уже приближается к успешному завершению.

Как объяснил замдиректора завода, сильнее всего пострадал цех холодной прокатки. Когда предприятие полностью восстановит свою работу, на нем, как и прежде, возможно будет получать чугун и сталь, горячекатанный лист, а также рулонную сталь.

Кроме того, Солонарь выразил благодарность бойцам из чеченского подразделения «Ахмат», которые встали на защиту завода в 2022 году.

«С помощью них, большое спасибо, не размародерен комбинат, осталось цело то оборудование, которое сейчас есть на территории предприятия», — высказался он.

Разминирование металлургического комбината имени Ильича завершилось 17 марта. В этой операции принимали участие специалисты противоминного центра Вооруженных сил России (ВС РФ). Как отметил исполнявший в то время обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Рущак, были разминированы 1024 га, порядка 250 объектов промышленной инфраструктуры.

2 марта корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как проходит разминирование заводов в Мариуполе. По его словам, территория завода тяжелого машиностроения «Азовмаш» сравнима с небольшим населенным пунктом. Теперь находиться там абсолютно безопасно. Вся территория предприятия разминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.