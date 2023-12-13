Эксперт рассказала о мошеннических схемах с использованием упаковок от посылок

Выбрасываемые упаковки от посылок могут стать одним из источников утечки конфиденциальных данных. Об этом 13 декабря рассказала эксперт «Спецсвязи» Ольга Ишмаева.

«Мошенники могут получить персональные данные из адресных ярлыков, которые прикреплены на посылках, поэтому важно тщательно утилизировать эти накладные», ― заявила она в беседе с «РИА Новости».

На упаковках посылок, как правило, указано полное имя адресата, а также его номер телефона, домашний адрес. В связи с приближающимися новогодними праздниками россияне очень часто пользуются сервисами доставки, из-за чего нередко забывают грамотно утилизировать упаковку.

«Чтобы эти сведения не оказались в руках мошенников, перед походом с посылочной коробкой/упаковкой к мусорным контейнерам позаботьтесь, чтобы на ней не было никаких стикеров со сведениями об отправителях и получателях», ― напомнила Ишмаева.

Ранее, 11 декабря, доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян рассказал «Известиям», что ключевая проблема утечки персональных данных — отсутствие интернет-гигиены у работников организации.

По словам собеседника, минимизировать утечку данных можно за счет, с одной стороны, просвещения персонала об основных правилах интернет-гигиены, а с другой — разработки и постоянной модернизации систем защиты.