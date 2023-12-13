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Эксперты оценили шансы Байдена удержаться на посту после голосования по импичменту

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Палата представителей конгресса США 13 декабря проголосует за начало процедуры импичмента действующему президенту Джо Байдену. В нижней палате конгресса до начала 2024 года это станет последним существенным обсуждением, так как 14 декабря члены парламента отработают последний день и отправятся на трехнедельные рождественские каникулы.

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И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

Обвинения американского президента и его семьи в коррупционных схемах бьют по шансам демократов победить на выборах в 2024-м. Среди «синих» сейчас нет сильных кандидатов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, портят рейтинг нынешнего президента и судебные разбирательства о неуплате налогов в отношении сына американского лидера Хантера.

При этом эксперты уверены, что смещение Байдена вряд ли произойдет даже после негативного для него исхода голосования.

«Я сомневаюсь, что импичмент будет объявлен, ведь для него нужно большинство республиканцев. В этом случае это большинство такое маленькое, что, если пять или шесть республиканцев проголосуют с демократами, решение принято не будет», — считает эксперт по США, ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

С этим согласен и американист Владимир Васильев. Для республиканцев это одна из форм давления, чтобы сместить Байдена с дистанции, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Никто, если не он: Байден рушит шансы демократов на выборах-2024

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