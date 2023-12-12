Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 12 декабря, заявил в рамках седьмого заседания «Астана клуба», что мир как никогда близок к ядерной катастрофе.

«Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на пятом заседании «Астана клуба» я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия», — приводит слова Назарбаева его официальный сайт.

По мнению бывшего президента Казахстана, главные причины формирования новой геополитической реальности — рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкций, изменение климата и ухудшение взаимодействия по снижению ядерной угрозы.

«В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта», — подчеркнул он.

5 марта экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что президент страны Джо Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.

До этого, 3 марта, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что чрезмерные амбиции Вашингтона представляют угрозу для всего мира. Он указал на риск начала ядерной войны, который, по его мнению, подпитывает «западный империализм».

При этом 1 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил порталу Maverick News, что Россия не планирует прибегать к использованию ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.