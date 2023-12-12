С 1 марта 2024 года органы власти смогут проводить конкурсы по концессии в электронном формате, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС со ссылкой на начальника управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олега Корнеева.

«В законодательство о концессиях был внесен ряд изменений. Так, поменялся порядок конкурентных процедур на право заключения концессионных соглашений. С 1 марта 2024 года у концедентов появится возможность проводить конкурс на электронных площадках, функционирующих в рамках законодательства о контрактной системе. С 1 января 2026 года процедура будет осуществляться только в электронной форме», — пояснили в службе.

Кроме того, при размещении частной концессионной инициативы лица, подающие заявку о готовности принять участие в конкурсе, должны предоставить пакет подтверждающих документов, идентичный пакету инициатора.

Олег Корнеев также отметил, что был уточнен порядок согласования существенных условий концессионных соглашений. В частности, теперь концессионное соглашение не требует согласования антимонопольного органа, если выбранный без конкурса концессионер определен решением правительства Российской Федерации.

Кроме того, спикер напомнил о моратории на согласование изменений условий концессионных соглашений, который действует до 1 января 2024 года. Исключения составляют объекты ЖКХ, электроэнергетики, газоснабжения и ТКО.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что правительство России планирует достичь среднего срока получения лицензий для бизнеса в 10 дней, сейчас в среднем он составляет 15 дней. Отмечалось, что средний срок получения лицензии с 2021 года сократился в три раза.