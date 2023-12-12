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Вина «Нового Света», «Инкермана» и «Массандры» вошли в число лучших в стране

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Фото: Getty Images
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Вина крымских хозяйств «Новый Свет», «Инкерман» и «Массандра» вошли в число лучших по версии авторского гида Артура Саркисяна «Российские вина». Кроме того, в топ попала продукция винодельни «Криница» из Краснодарского края. Об этом стало известно во вторник, 12 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

Речь идет об игристых, тихих сухих и ликерных винах, таких как блан де нуар от «Нового Света», сложные купажи от «Инкермана», рислинг от «Криницы», а также мускаты и портвейны от «Массандры» и «Инкермана».

Все игристые и тихие сухие вина получили более 87 баллов, то есть оцениваются как «вина высокого качества, профессионально сделанные, с хорошим уровнем работы винодела и сортовыми характеристиками», отметили на мероприятии. Ликерные вина отмечены серебряными и золотыми медалями, а массандровский мускат удостоился высшей награды для этой категории — Гран-при.

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При подготовке десятого выпуска авторского гида 2024 года было продегустировано более 3 тыс. образцов от 129 виноделен из Крыма и Севастополя, Кубани, долины Дона, Ставрополья, Дагестана и Нижней Волги. В итоге в финальный рейтинг попало 1271 вино от 109 хозяйств. Все вина отбираются по итогам двойной дегустации: сначала непосредственно на винодельнях, а затем из розницы.

Число виноделен, попавших в гид, с каждым годом увеличивается, отметил Артур Саркисян на презентации. Если в 2013 году их было всего 13, то в 2023-м — уже 83. Причем средний балл продукции российских предприятий вырос с 75 до 87.

«За 10 лет российское виноделие совершило огромный рывок, который очень сложно представить в другой стране. Количество виноделен, заслуживающих внимания, выросло в 10 раз. Количество вин с высокой оценкой — на два порядка. В этом году мы поставили перед собой задачу максимально представить этот уникальный уровень развития виноделия. Я верю в будущее российского виноделия. Сегодня мы стоим на пороге новых больших событий, появления десятков новых виноделен, тысяч новых вин. Симметрично этому будет развиваться и авторский винный гид», — рассказал он «Известиям».

Эксперт оценил и рынок высококачественных российских вин ресторанного уровня. Их количество тоже заметно возросло: от 11 вин тиражом 141 тыс. бутылок в 2012 году до 936 вин тиражом 22,9 млн бутылок в 2023-м.

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