В новостройках Москвы продали три лота недвижимости дороже 1 млрд рублей

В 2023 году на рынке недвижимости Москвы было реализовано всего три объекта дороже 1 млрд рублей. Это две квартиры и одни апартаменты в премиальных и элитных новостройках, рассказала «Известиям» 12 декабря управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

В 2022 году на рынке не было зафиксировано ни одной сделки дороже миллиарда, добавила она. Самый большой ценник у проданного объекта был зафиксирован на уровне 0,74 млрд рублей.

Сделки стоимостью более миллиарда рублей совершены в комплексах квартир и апартаментов, которые находятся в Центральном (два лота) и Западном (один лот) административном округах, отметила она

«Площадь самых дорогих реализованных лотов составляет от 305 до 688 кв. м. Самый «бюджетный» из указанных лотов обошелся в 1,08 млрд рублей, а самый дорогой — в 1,58 млрд рублей», — сказала Доброхотова.

В настоящее время на рынке новостроек Москвы находится в продаже 17 лотов стоимостью свыше 1 млрд рублей. Год назад в продаже было всего 10 таких лотов, заключила она.

Ранее, 4 декабря, аналитики компании Rariteco сообщили «Известиям», что суммарная стоимость всех трофейных объектов недвижимости, которые продаются в столице, составляет 152,7 млрд рублей. Как они объяснили, к трофейной, или коллекционной, недвижимости относятся самые редкие по различным характеристикам (прежде всего по площади и цене) и дорогие объекты, представленные на рынке того или иного города. Такие коллекционные объекты претендуют на статус уникальных.