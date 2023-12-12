Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel узнал о росте в разы стоимости проекта системы ПВО в ФРГ
Экономика
Аналитик объяснил последствия запрета на импорт российского урана в США
Авто
В России средняя цена на подержанные авто выросла за осень на 9%
Политика
Политолог выразил уверенность в победе Алиева на внеочередных выборах президента
Общество
Владельца «Нового потока» приговорили к 10 годам тюрьмы
Политика
Политолог указал на невозможность США повлиять на суверенитет Китая
Мир
В Болгарии начали снос памятника Советской армии
Экономика
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 декабря
Мир
ЕС вновь не смог согласовать детали 12-го пакета антироссийских санкций
Мир
Туск намерен потребовать мобилизации всего мира для помощи Украине
Общество
Отец упавшей в яму с кипятком девочки обвинил городские власти в халатности
Мир
В Британии рассказали о панике Зеленского из-за срыва американской помощи
Мир
В США назначили дату суда над россиянином за перелет без билета
Политика
Путин назвал необходимыми принятые ранее поправки к Конституции РФ
Мир
Захарова назвала военную помощь США Украине схемой по выводу денег

В новостройках Москвы продали три лота недвижимости дороже 1 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году на рынке недвижимости Москвы было реализовано всего три объекта дороже 1 млрд рублей. Это две квартиры и одни апартаменты в премиальных и элитных новостройках, рассказала «Известиям» 12 декабря управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

В 2022 году на рынке не было зафиксировано ни одной сделки дороже миллиарда, добавила она. Самый большой ценник у проданного объекта был зафиксирован на уровне 0,74 млрд рублей.

Сделки стоимостью более миллиарда рублей совершены в комплексах квартир и апартаментов, которые находятся в Центральном (два лота) и Западном (один лот) административном округах, отметила она

«Площадь самых дорогих реализованных лотов составляет от 305 до 688 кв. м. Самый «бюджетный» из указанных лотов обошелся в 1,08 млрд рублей, а самый дорогой — в 1,58 млрд рублей», — сказала Доброхотова.

В настоящее время на рынке новостроек Москвы находится в продаже 17 лотов стоимостью свыше 1 млрд рублей. Год назад в продаже было всего 10 таких лотов, заключила она.

Покупательная готовность: спрос на новостройки вырос на 50% за неделю
Интерес к приобретению квартир активизировался после повышения ключевой ставки ЦБ

Ранее, 4 декабря, аналитики компании Rariteco сообщили «Известиям», что суммарная стоимость всех трофейных объектов недвижимости, которые продаются в столице, составляет 152,7 млрд рублей. Как они объяснили, к трофейной, или коллекционной, недвижимости относятся самые редкие по различным характеристикам (прежде всего по площади и цене) и дорогие объекты, представленные на рынке того или иного города. Такие коллекционные объекты претендуют на статус уникальных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023