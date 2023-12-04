В Москве продается трофейной недвижимости на 152,7 млрд рублей

Суммарная стоимость всех трофейных объектов недвижимости, которые продаются в Москве, составляет 152,7 млрд рублей. Об сообщили «Известиям» аналитики компании Rariteco.

Для сравнения: общая стоимость всех объектов в массовых новостройках Москвы составляет 296 млрд рублей.

Трофейная, или коллекционная, недвижимость — это самые редкие по различным характеристикам (прежде всего по площади и цене) и дорогие объекты недвижимости, представленные на рынке того или иного города. Иными словами, коллекционные объекты претендуют на статус уникальных.

Например, как рассказали эксперты, в Замоскворечье есть только один проект делюкс-новостроек (на пересечении улиц Большая Татарская и Озерковская), в котором можно купить городской таунхаус. А всего в «старой» Москве девять проектов с таунхаусами.

По информации компании, средневзвешенная стоимость коллекционной недвижимости составила 2,57 млн рублей за кв. м, тогда как средний показатель цены по элитному и делюкс-классу — 1,87 млн рублей. Так, трофейные объекты в среднем стоят на 37% дороже других домов и квартир в том же сегменте рынка.

В III квартале 2023 года на рынке новостроек Москвы застройщики предлагали 181 объект трофейной недвижимости в 28 проектах. Стоимость таких лотов варьируется от 415 млн до 8,8 млрд рублей, сообщили эксперты.

За 415,4 млн рублей продается трехкомнатное помещение площадью 156,4 кв. м. А самый дорогой объект — городская усадьба за 8,8 млрд рублей площадью 4,4 тыс. кв. м, рассказали эксперты.

Средняя площадь коллекционного объекта недвижимости составляет порядка 329 кв. м., а варьируется от 116,5 кв. м (за 515 млн рублей) до 4,4 тыс. кв. м (8,8 млрд).

«Трофейная недвижимость, пожалуй, наиболее специфичный сегмент рынка жилья. Такое жилье приобретается как по рациональным соображениям, скажем, для наследства, диверсификации личного инвестиционного портфеля или перепродажи, так и из соображений статуса, престижа, коллекционерства. Это самые дорогие объекты на рынке, и они интересуют клиентов с наиболее крупными бюджетами. Динамика этого рынка отражает настроения в среде наиболее обеспеченных покупателей, а также девелоперов самых сложных проектов высшего уровня», — сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Аналитики «Метриум» 30 ноября рассказали «Известиям» о трендах рынка загородных домов Московского региона. Высокая активность покупателей самого дорогого жилья столицы затронула осенью 2023 года не только городской, но и загородный рынок. Вместе с ростом интереса к домовладениям появились новые и усилились прежние тренды, среди которых современная архитектура, продажа дома с мебелью, недвижимость с рабочей кухней.