«Не жалуюсь на отсутствие международных стартов, в РФ много сильных турниров»

В прошедшие выходные, 9–10 декабря, в Москве прошел баскетбольный фестиваль «Зима 3х3». В массовом турнире для всех желающих и детском кубке (возрастной диапазон 2010–2017 годы рождения) приняли участие более двух тысяч спортсменов из 35 городов России. Вишенкой на торте стали соревнования профессиональных команд —11 российских клубов и белорусский «Шахтер», который недавно возглавил отечественный специалист Владимир Агабабьян. Это под его под руководством наша мужская сборная выиграла серебро Олимпийских игр – 2020. Поучаствовали в Grunis Cup и другие герои Токио-2020: Александр Зуев и Станислав Шаров. Их команда «Бионорд» остановилась на стадии полуфинала. Победителем же стала московская «Руна». В драматичном финале столичный коллектив обыграл «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург/Брянск), а самым ценным игроком турнира (MVP) был признан Илья Сидоренко. В конце сентября баскетболист «Руны» также стал MVP победного Кубка России в Сочи.

В интервью «Известиям» Сидоренко рассказал о завоевании путевки на Moscow Open – 2024, полезном опыте игры против сербских клубов и целях на новый сезон.

«Как команде — нам еще расти и расти»

— Как вам атмосфера на фестивале «Зима 3х3»?

— Атмосфера на фестивале была очень праздничная и пропитана баскетболом, в целом, как и все турниры, организованные Ассоциацией уличного баскетбола и департаментом спорта города Москвы. Нравится, что они не ограничиваются только турниром профи, есть соревнования всех возрастов. Тем самым младшие могут смотреть на старших и перенимать опыт. Зрителей было очень много.

Фото: пресс-служба Ассоциации уличного баскетбола «Стритбаскет»

— Приятно, что такие турниры организуются не только летом?

— Это круто. Ведь принято считать, что баскетбол 3x3 — это уличный вид спорта, но сейчас всё чаще и чаще наши турниры проводятся в помещениях, на различных интересных локациях. Я, в свою очередь, очень рад иметь возможность играть в баскетбол 3x3 круглый год.

— На Grunis Cup был сильный состав участников. Вам удалось обойти в том числе «Бионорд» и «ЦОП Бэд Бойс» с максимально сыгранным составом. Какой бы матч назвали самым сложным?

— Состав участников действительно был топовый, но нам объективно повезло с сеткой. Так вышло, что почти все фавориты оказались на другой ее стороне. Не могу сказать, что от этого нам стало легче — хороший бой дали команды «Родина Медиа» и «Спарта». В финале был очень напряженный матч с «Бэд Бойс».

— В какой игре удалось показать самый яркий личный перфоманс?

— Точно сказать не могу, но, по ощущениям, это была игра с командой «Родина Медиа»

— Насколько для вас важна награда MVP?

— Становиться самым ценным игроком, безусловно, приятно, но всё-таки не отношу эту награду к сугубо личным достижениям. В нашей команде хорошая система игры и очень сильный состав, все могут отдать передачу, грамотно поставить заслон, стянуть на себя защиту. Всё это способствует моему набору очков и другим полезным действиям.

Фото: пресс-служба Ассоциации уличного баскетбола «Стритбаскет»

— «Руна» впервые стала обладателем Grunis Cup и завоевала путевку на международный турнир Moscow Open – 2024. Для вас это будет первый Moscow Open?

— Я второй раз принимаю участие в Кубке, в прошлом году мы вылетели из борьбы за медали. Что касается Moscow Open, то это действительно легендарный турнир 3x3, где принимают участие самые топовые команды и игроки. Мне довелось поучаствовать в нем лишь однажды. Объективно, тогда мы подошли к соревнованиям не в самой лучшей форме, в следующем году хочу обязательно выиграть этот турнир.

— В целом какие задачи ставите на сезон? Личные и командные.

— Расти как игрок и как личность, многое еще предстоит понять и многому еще нужно научиться. Сезон длинный и не стоит забывать о профилактике травм, чтобы не закончить его досрочно. Как команде нам тоже еще расти и расти. За год хочется подобрать ключи к каждому игроку и стараться раскрывать самые лучшие стороны партнеров по команде.

«Раньше вся интрига сводилась к тому, сможет ли кто-то навязать борьбу ЦСКА»

— Летом «Руна» ездила в Сербию на MTS 3X3 STREETBALL LEAGUE. Как бы оценили уровень соперников? Что больше всего запомнилось из того турнира?

— Это очень интересный опыт. Сербия занимает лидирующие позиции в баскетболе 3x3, и даже, на первый взгляд, слабая команда может дать приличный бой. Для себя в игре сербов удалось почерпнуть очень интересные фишки, которые буду стараться использовать в сезоне.

Фото: пресс-служба Ассоциации уличного баскетбола «Стритбаскет»

Мне больше всего запомнилась локация проведения турнира: он проводился в аквапарке. Было странное ощущение контраста спортивной злости, духа соперничества, битв на игровой площадке и беззаботно отдыхающих людей, катающихся с горок, попивающих коктейли и загорающих на шезлонгах.

— Сильно не хватает игровой практики с клубами из других стран?

— Международной практики сейчас действительно очень не хватает, ведь в каждой стране в баскетбол играют по-разному, и полезно взглянуть на себя под другим углом. Но я не жалуюсь: у нас в стране много сильных турниров при этом очень хорошо организованных.

— Могли бы назвать трех сильнейших игроков мира по баскетболу 3х3 прямо сейчас?

— Деян Майсторович, Страхинья Стоячич, Неманья Барач.

— Если брать только россиян, то кого бы включили в топ-3?

— Я, Никита Падун и Юрий Беспалов.

— Смотрите Лигу ВТБ? Как вам уровень конкуренции в этом сезоне?

— За Единой лигой слежу не особо пристально, но периодически посещаю домашние матчи «Руны». Мне очень симпатичны команды, которые дают шанс русским игрокам. У нас в стране много хороших баскетболистов, которым нужно давать возможность проявить себя. Этот сезон считаю самым интересным за всю историю Лиги ВТБ. Если не считать прошлый год, то раньше вся интрига сводилась к тому, сможет ли кто-то навязать борьбу ЦСКА. В прошлом сезоне интрига была захватывающая: два полуфинала из семи матчей, много сенсаций. Теперь в Лигу пришли новые сильные команды, очень интересно будет наблюдать за второй частью регулярки и плей-офф.