Чем известен патриарх Московский Тихон — биография

В 2025 году Русская православная церковь (РПЦ) отметит 100-летие со дня смерти святителя Тихона, который занимал пост патриарха Московского и всея Руси с 1917 по 1925 год. «Известия» рассказывают, чем он запомнился верующим и священнослужителям.

Биография патриарха Тихона — ранние годы

Будущий патриарх Тихон, в миру Василий Белавин, родился в маленьком погосте Клин на территории Псковского уезда в 1865 году. Его отец Иоанн Тимофеевич был потомственным священником и воспитывал сына в соответствии со своей верой. В девять лет мальчик поступил в Торопецкое духовное училище, а после стал студентом Псковской духовной семинарии.

Преподаватели и товарищи отмечали прилежность молодого человека. Однокурсники нередко обращались к нему за советом по учебе. За обширные знания и степенное поведение студенты прозвали его Архиереем. После семинарии Василий покинул родные края, чтобы продолжить учебу в Петербургской духовной академии. Товарищи из Северной столицы дали ему другое прозвище — Патриарх. В некотором смысле шутливые обращения сокурсников стали пророческими.

В 1888 году Василий окончил духовную академию со степенью кандидата богословия и вернулся в Псковскую губернию. Там он несколько лет преподавал в духовной семинарии, причем не только богословие, но и французский язык.

Биография патриарха Тихона — деятельность до назначения патриархом

В 1891 году, когда Василию исполнилось 26 лет, он принял монашеский постриг под именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского. На следующий день его рукоположили в сан иеродиакона, а спустя некоторое время он стал иеромонахом. В 1892 году отец Тихон получил должность инспектора Холмской духовной семинарии. А с 1894 года он был назначен ректором Казанской духовной академии. Пять лет спустя иеромонах был посвящен в духовный сан епископа Люблинского.

Отдельную главу в жизни будущего патриарха заняло назначение епископом Алеутским и Североамериканским, которое состоялось в 1900 году. Во время служения в этих регионах он открыл десятки новых храмов, перевел на английский язык множество богослужебных книг, основал первую в США православную духовную семинарию. При содействии святителя также организовывали приходские школы и детские приюты. В мае 1905 года епископ Тихон был возведен в сан архиепископа. За время его служения в Северной Америке многие местные жители приняли православие.

В 1907 году архиепископ Тихон вернулся в Россию и занял Ярославскую кафедру. Там он активно посещал монастыри, проводил службы даже в самых отдаленных храмах, куда нередко приходилось добираться пешком или на лодке. Когда архиепископ покидал Ярославль, городская Дума присвоила ему звание почетного гражданина.

С 1914 по 1917 год святитель возглавлял Виленскую и Литовскую кафедру. Во время Первой мировой войны, когда немецкие солдаты подходили к Вильно, он сумел вывезти в Москву часть святынь, в том числе и мощи Виленских мучеников. После этого архиепископ Тихон вернулся на кафедру и продолжал исполнять свой пастырский долг: вел службы, посещал раненых в лазаретах, благословлял войска перед боем. В 1917 году его избрали на Московскую кафедру и возвели в сан митрополита.

Биография патриарха Тихона — патриаршество

В 1917 году на Всероссийском поместном соборе был поднят вопрос восстановления патриаршества в стране. Эту инициативу поддерживали не только священнослужители, но и обычные граждане. Всего в Соборе приняли участие 564 человека. Среди них были также депутаты Государственной думы, ученые, представители армии, некоторые члены Синода, руководители главных монастырей и архиереи.

В результате было принято решение об избрании нового патриарха. Голосование проходило в два этапа. На первом утверждались наиболее достойные этого сана священнослужители, а на втором должна была пройти жеребьевка. В результате было выбрано три кандидата, в том числе митрополит Тихон.

Второй этап состоялся состоялся в ноябре 1917 года в московском храме Христа Спасителя. Жребий тянул слепой монах Алексий Зосимовский. По итогам этой процедуры патриархом стал митрополит Тихон, его интронизация прошла в том же году.

В связи с антирелигиозной направленностью советской власти отношения между церковью и руководством страны установились напряженные. Новому патриарху предстояло решить вопрос сохранения православной веры и ее главных святынь. В этот сложный период он продолжал вести публичные службы, открыто осуждал богоборчество и убийство царской семьи, а также предал анафеме тех, кто от лица власти творил кровавые расправы. Несмотря на это, патриарх Тихон всё же старался найти способы мирного сосуществования с руководством страны.

Во время сильного голода 1921 года патриарх организовал Комитет помощи голодающим. Он также разрешил приходам жертвовать церковные украшения, которые не используются в богослужениях, на нужды пострадавших от засухи. Собранные его Комитетом средства сыграли важную роль в преодолении этого кризиса.

С 1917 по 1925 год на святителя Тихона было совершено три покушения. Он также был заключен в тюрьму, а после некоторое время находился под домашним арестом в Донском монастыре. Однако патриарх продолжал ездить по Москве и другим городам, укрепляя веру своей паствы личным примером и проповедями. Он скончался в апреле 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой богородицы.

В 1989 году патриарх Тихон был канонизирован Русской Православной Церковью. Его мощи были обретены позднее, в 1992 году, во время восстановительных работ в московском Донском монастыре. На сегодняшний день они находятся в Большом соборе этой обители.

В 2025 году РПЦ отпразднует 100-летие со дня смерти святителя. Как сообщил глава финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, епископ Наро-Фоминский Никандр, центром юбилейных торжеств станет новый храм в честь патриарха Тихона, который освятит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент ведется активное строительство этого храма, первую очередь готового комплекса планируется сдать в 2024 году.