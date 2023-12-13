«Мы готовим кардинальное улучшение рынка ИЖС в 2024 году»

Российская ИТ-отрасль в последние два года столкнулась с немалыми трудносями, но в большей части сумела их преодолеть. Санкции, отключение сервисов, миграция специалистов, затем — взрывной рост нейросетей и базирующихся на них сервисов. Какова ситуация сегодня и что ждет отрасль в следующем году, «Известия» поговорили с управляющим директором по ИТ и цифровой трансформации Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Николаем Козаком.

2023 — год квалифицированных команд, а не искусственного интеллекта

— Что главного было в ИТ в уходящем году. 2023 год будем объявлять годом кого?

— Ожидаемый ответ, наверно — годом Искусственного интеллекта. Но я бы дал менее очевидную версию. Пусть об этом говорят меньше, чем о YandexGPT или Gigachat, но я бы назвал 2023 год годом людей, годом важности квалифицированных кадров, годом команд и терпеливой сплоченной работы. Когда мы говорим о прорывных технологиях в ИТ, очень важно жить в ясном сознании того, что главное — люди. Они создают технологии и сервисы.

— Но годом искусственного интеллекта 2023 год все же был?

— Безусловно! Мы в ДОМ.РФ и до 2023 года работали в области применения ИИ, запускали разные модели, связанные с компьютерным зрением и предикативной аналитикой, когда на основе данных предыдущих периодов можешь прогнозировать наступление или ненаступление того или иного события. Очень хорошо модель зарекомендовала себя с анализом рисков при завершении объектов жилищного строительства. Грубо говоря, компьютер смотрит на поступающие фотографии со стройки и с вероятностью свыше 85% может сказать, будет объект достроен вовремя или нет. Однако в этом году для нас стало очевидно, что время проб и штучных экспериментов закончилось, и нужно заниматься этим направлением уже серьезно. Поэтому мы одними из первых среди российских госкомпаний создали у себя отдельное подразделение по внедрению ИИ-проектов. Между собой назвали ее Лаборатория ИИ — так название и прижилось.

Фото: ДОМ.РФ

Сейчас в работе у коллег уже более 20 проектов, связанных с автоматизацией, оптимизацией бизнес-процессов и обучением. Круг вовлеченных подразделений максимально широкий — здесь и проектное финансирование жилищного строительства, и автоматизированная аналитика с помощью компьютерного зрения договоров долевого участия, ИИ-суфлеры для консультационного центра ДОМ.РФ, чат-боты для мобильного приложения банка, и даже создали собственную НЛП-модель в рамках пилотного проекта для одного из министерств. Мы работаем на стыке отраслей: относимся и к финтеху, как Банк ДОМ.РФ, и к строительному сектору, как Институт развития в жилищной сфере. Это дает уникальные возможности для синергии при сборе и обработке данных. А ведь именно данные — главное «топливо» для развития новых моделей на основе нейросетей.

Новая цифровая реальность — цифровые двойники банков

— Сегодня многие банки все больше начинают походить на ИТ-компании, а ИТ-компании — заходят на поле банков. Все смешивается в некую единое цифровое пространство. С чем это может быть связано?

— Приведу такой пример. Мы, как институт развития, занимаемся вопросами цифровизации строительства. И в рамках этой работы был создан так называемый предварительный национальный стандарт по технологиям информационного моделирования в жилищном строительстве. В рамках этого стандарта будут активно создаваться цифровые двойники жилых зданий. И такой же цифровой путь проходит финансовая сфера: рождаются и активно развиваются цифровые двойники банковских учреждений. Российский финтех на сегодня — мировой лидер. И, конечно, свою долю, свой вклад в его развитие вносим и мы.

Судите сами: ДОМ.РФ входит в ТОП-3 среди российских банков по ипотечному портфелю и объему проектного финансирования застройщиков, но при этом физически офисы у нас открыты только в 32 регионах страны! Как такое может быть? Все просто. Большой объем выдачи мы осуществляем дистанционно и через наших партнеров. А это значит должна быть соответствующим образом настроена ИТ-инфраструктура. Фактически мы создали цифровой ипотечный банк и работаем по всей стране. И продолжаем развивать цифровые сервисы. Например, первыми в России сделали ипотеку по QR-коду. А в ноябре реализовали кредитование клиентов «Точки» внутри их мобильного приложения.

— Вся отрасль находится под беспрецедентными санкциями. Паникеры утверждают, что ИТ-компании ушли, доступ к ПО один за другим закрывался, оборудование не поставлялось, люди уезжали...

— Все, что нас не убивает... (смеется) Знаете, ДОМ.РФ каждый год участвует в Форуме инновационных финансовых решений FINOPOLIS. Это стало уже такой традицией подведения итогов в финтехе. И самое частое слово, которое звучало на выставке год назад— «импортозамещение». И чувствовалась некоторая нервозность — а что дальше? И что мы увидели на том же FINOPOLIS всего год спустя? Не было главным словом спустя полтора года санкций на выставке слово «выживание». Говорили об искусственном интеллекте, да еще коллег из группы компаний «Астра» поздравляли с невероятно успешным IPO. Конечно, санкции нанесли ущерб. Но это был ущерб в две стороны.

«Импортозамещение трансформировалось от «заместить» к «создать»

— Импортозамещение совсем ушло из повестки?

— Не ушло, а скорее превратилось в обычную ежедневную работу. Она включает в себя три больших блока: работа с Минстроем и Минцифры, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами, второй блок — инженерия, закупка и комплектование необходимым оборудованием, и третье — разъяснение, обучение, работа с персоналом. Ведь речь идет о переводе людей на новое ПО. Это требует отдельной проработки. Но мы видим результаты такого подхода. По итогам 2023 году мы выполним 100% требований правительства РФ по показателям импортозамещения. Но вместе с тем есть и ряд ключевых «болей» в текущем ИТ-ландшафте. Главные из них — переход на российскую автоматизированную банковскую систему (АБС) и карточный процессинг.

По нашим оценкам, выполнить в срок переход будет затруднительно, но главное — у нас есть уникальная историческая возможность уйти от устаревшей ИТ-архитектуры американских систем управления базами данных. Они были разработаны еще в 80х годах прошлого века, их нужно менять, но это невозможно было сделать. Там не такие критичные деньги нужны, но понятно, что в одиночку ни один банк не потянет такие расходы. Поэтому мы и предложили рассмотреть вопрос создания отдельного центра компетенций по этому направлению. Полезно будет «сверить часы». Но если говорить в целом, то мы видим постепенную трансформацию от «заместить» к «создать». В конце концов, «Сделано в России» прошло эволюцию от срочной замены к созданию новых современных ИТ-решений. Многие из них лучше мировых аналогов.

— С какими основными проблемами сталкивается отрасль сейчас при реализации импортозамещения?

— Я бы выделил три основных. Первое — отсутствие аналогов по ряду ИТ-продуктов. Второе — неадекватный рост цен на «железо» российского производства. И третья проблема — совместимость отечественного оборудования и софта. Тут тоже регулярно «искрит». Однако с учетом того, каких масштабов перестройка идет на рынке, утверждать, что это критично — нет, не приходится. Решения в конечном счете будут найдены.

— Владимир Путин, выступая 24 ноября на конференции AI Journey, заявил, что руководителей госструктур и крупных компаний нужно обучать работе с ИИ. Как ведется у вас эта работа?

— Мы запустили создание собственного обучающего курса по применению ИИ. Сразу после выступления президента на AI Journey я отдал распоряжение подготовить специальный блок для руководителей в рамках нашего курса. Все это можно быстро реализовать, ведь база уже есть. Более того, у нас 100% руководящего состава компании уже прошли обучение по применению ИИ. Мы большое внимание уделяем обучению и будем и дальше развивать это направление. Например, буквально на днях получили документы об официальной регистрации товарного знака — «Цифровая академия ДОМ.РФ». Только за этот год сделали 3 крупных обучающих курса. Наш фокус — создание и развитие продуктов, которые служат людям, способствуют росту бизнеса и одновременно отвечают государственным интересам, объединяя эти три аспекта в каждом нашем проекте.

«ИЖС ждут такие же кардинальные перемены, как было с ипотекой 5-7 лет назад»

— Как изменения в ИТ-сфере и финтехе, особенно в контексте нарастающей цифровизации финансовых услуг, влияют на разработку и внедрение суперсервисов в жилищном строительстве? Какие новые возможности и вызовы вы видите в этом?

— Удобство использования неизбежно приводит к росту бизнеса. Чем удобнее, проще, прозрачнее и понятнее продукт — тем выше на него спрос. С ипотекой в России произошла кардинальная перемена. Вспомните, сколько усилий и времени требовала ипотечная сделка ещё 5-7 лет назад и как она изменилась сейчас. Именно цифровизация, создание суперсервисов и определяют эти возможности. Сейчас мы смотрим на это как на само собой разумеющееся, но ведь совсем недавно картина была принципиально иной. Фактически за последние годы на рынке жилья произошла революция — в хорошем смысле этого слова. Рынок стал чище, удобнее и цивилизованней. Сейчас мы в ДОМ.РФ готовим новую такую революцию для рынка.

— О чем идет речь?

— Сегодня в жилищном строительстве активно используются цифровые сервисы — например, платформа строим.дом.рф, федеральный портал для частного домостроения. Рынок ИЖС сейчас развивается очень динамично, в частности, этому способствует активная работа в части стандартизации и законодательства. Так, совсем недавно в силу вступил закон о распространении механизма эскроу на частное домостроение с привлечением подрядчиков — его разработало Правительством России при участии ДОМ.РФ. В рамках пилотирования механизма мы запустили программу субсидирования проектного финансирования для подрядчиков, а Банк ДОМ.РФ, в свою очередь, первым на рынке представил для этого соответствующий кредитный продукт. Для тех, кто планирует строительство жилого дома, Банк ДОМ.РФ также разработал специальные условия для оформления ипотеки. В итоге, механизм эффективно работает и для застройщиков, и для обычных людей — строительство становится надежным, безопасным, своевременным.