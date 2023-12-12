В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества с обновленной банкнотой

Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой, об этом сообщает ЦБ РФ 12 декабря.

По данным регулятора, схему используют для кражи средств и имущества как удаленно, так и офлайн.

«Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5 тыс. рублей. Для проверки предлагается установить на телефоне специальное приложение «Банкноты Банка России», — рассказали в ЦБ.

Регулятор отмечает, что так действительно называется официальное приложение ЦБ, но мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на официальную. Кроме того, подлинность банкнот официальное приложение не определяет.



«После установки приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. И похищают деньги со всех счетов человека», — говорится в сообщении.

Помимо этого, есть и еще один вариант схемы, в которой эксплуатируется тема банкнот.

«Аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на новые. Доверчивым людям — как правило, пожилым — при этом подсовывают фальшивые купюры. Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом обмена денег», — рассказали в ЦБ.

В банке отметили, что на самом деле обновленные банкноты 100 и 5 тыс. рублей постепенно поступают в оборот, обменивать их не нужно.

9 декабря директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о воровстве денежных вкладов через банковские приложения. По словам эксперта, пользователи смартфонов на операционной системе Android чаще становятся жертвами вирусов, среди которых есть программы-кейлоггеры. Такие программы следят за всеми изменениями на экране, включая то, что и где человек печатает. Следовательно, появляется риск перехвата паролей.