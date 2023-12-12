Боксер Гукасян назвал преимущества Бабанина перед Джонсоном

Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян заявил, что ожидает победы российских бойцов на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», и отметил, что участник главного поединка Максим Бабанин классом выше своего соперника американца Кевина Джонсона.

По словам Гукасяна, хотя у боксеров из США большой опыт, Бабанин и Игорь Свиридченков классом выше их. Кроме того, Бабанин участвовал в более чем 200 любительских боях.

«За счет и опыта, и класса мы заберем. У нас опыт не меньше. Ребята моложе, но не менее опытные», — сказал он.

При этом Гукасян отказался делать прогнозы относительно предстоящих турниров, сказав, что будет болеть за российских спортсменов.

«Прогнозы не буду давать. Я буду топить за наших. Я верю в Пашу, Макса, Игоря и за них буду болеть. Я за своих топлю до конца и верю в их победу», — подчеркнул боксер.

9 декабря российский боксер Дмитрий Кудряшов в преддверии поединка между Бабаниным и Джонсоном назвал сильные стороны оппонентов, а также предположил, как пройдет бой. Он считает, что российский спортсмен является фаворитом, в том числе из-за разницы оппонентов в возрасте и физической форме.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом Гукасяна станет американский боксер Джемини Рамирез, а Свиридченков сразится с Питером Добсоном.