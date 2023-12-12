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Что известно о сбое в выдаче водительских прав в Москве

ГИБДД Москвы возобновила приостановленные ранее регистрацию машин и выдачу прав
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В системе Госавтоинспекции во вторник, 12 декабря, произошел сбой. Москвичи столкнулись с невозможностью оформить выдачу прав и зарегистрировать автомобиль. Когда будут устранены неполадки и как обстоят дела в других регионах — собрали в своем материале «Известия».

Сбой в работе ГИБДД в Москве

О неполадках в системе столичная Госавтоинспекция сообщила во вторник в 8:20. Отмечалось, что регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД временно приостановлены.

Специалисты сразу же начали работу по устранению причин сбоя, и к 10:30 оказание услуг во флагманских многофункциональных центрах возобновилось. По мере возобновления работы систем Госавтоинспекция будет сообщать дополнительно.

Сбой в работе ГИБДД в регионах

В системах Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких неполадок не зафиксировано.

В Свердловской области оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции также осуществляется в штатном режиме. Не наблюдаются сбои и в системах Красноярского края, Ставрополья. Обо всех возникающих поломках ведомство своевременно уведомляет граждан.

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