Что известно о сбое в выдаче водительских прав в Москве
В системе Госавтоинспекции во вторник, 12 декабря, произошел сбой. Москвичи столкнулись с невозможностью оформить выдачу прав и зарегистрировать автомобиль. Когда будут устранены неполадки и как обстоят дела в других регионах — собрали в своем материале «Известия».
Сбой в работе ГИБДД в Москве
О неполадках в системе столичная Госавтоинспекция сообщила во вторник в 8:20. Отмечалось, что регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД временно приостановлены.
Специалисты сразу же начали работу по устранению причин сбоя, и к 10:30 оказание услуг во флагманских многофункциональных центрах возобновилось. По мере возобновления работы систем Госавтоинспекция будет сообщать дополнительно.
Сбой в работе ГИБДД в регионах
В системах Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких неполадок не зафиксировано.
В Свердловской области оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции также осуществляется в штатном режиме. Не наблюдаются сбои и в системах Красноярского края, Ставрополья. Обо всех возникающих поломках ведомство своевременно уведомляет граждан.