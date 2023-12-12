Джемини Рамирез сравнил российскую школу бокса с американской
Российскую школу бокса, несмотря на ее высокий уровень, крайне сложно сравнить с методикой, которая применяется в Соединенных Штатах, из-за отсутствия общих черт. Об этом 11 декабря заявил американский боксер Джемини Рамирез на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Российская школа бокса очень высокого класса. Она мне очень импонирует, но ее очень сложно сравнивать с американской, потому что это разные школы», ― заявил американский спортсмен.
По словам боксера, причиной этим фундаментальным различиям служат совсем иные техники бокса, которые используют в России и США.
Тогда же российский боксер Павел Шульский, говоря о сильных сторонах своего соперника, американского боксера Джейсона Гаверна, заявил, что он напористый и обладает сильным ударом.
Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсоном Бабанин, в соглавном — Шульский (Россия) и Гаверн (США).
Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.