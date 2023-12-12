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Ответственность самозанятых попросили отразить в законе о защите прав потребителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Союз потребителей РФ предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями. А именно: включить этих работников в закон «О защите прав потребителей», что позволит их наказывать за обман людей и многое другое. В случае если служба одобрит эту идею, то она должна будет обратиться в правительство с этой инициативой, уверены в союзе. Это следует из письма председателя организации Петра Шелища в Роспотребнадзор, «Известия» ознакомились с документом.

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В обращении общественники пишут, что ситуация с ремонтом технически сложных товаров — гаджетов, компьютеров, ноутбуков и другой продукции — в последнее время осложнилась. Так, только в Московском обществе защиты потребителей жалобы по этому поводу составляют до половины всех обращений: люди часто сталкиваются со злоупотреблением их доверием. Причем это характерно не только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и для самозанятых, которые публикуют свои предложения на сайтах-агрегаторах.

На практике это call-центр, который собирает заявки потребителей и передает их частным мастерам. Реальный исполнитель, как правило, остается анонимным и недоступным для предъявления претензии, сам call-центр не отвечает перед потребителем за результат услуги, поскольку не связан с ним договором, подчеркивает автор письма в Роспотребнадзор.

Кроме того, недобросовестные исполнители назначают разные цены на этапе обращения и после диагностики продукции и так далее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спрос за предложение: самозанятых хотят наказывать за обман потребителей

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