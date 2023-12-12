Послы РФ и Киргизии в ФРГ посетили Русский дом в честь юбилея Чингиза Айтматова

Посол России в Германии Сергей Нечаев и его киргизский коллега Омурбек Текебаев посетили Русский дом в честь 95-летия со дня рождения писателя Чингиза Айтматова. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

«Мы сегодня проводим вечер российско-киргизской дружбы, и поводом для этого стало приближающееся 95-летие замечательного, выдающегося писателя нашего времени Чингиза Айтматова, которого и в России, и в Киргизии, да и во всем мире почитают, читают и глубоко уважают», — заявил посол РФ.

По словам Нечаева, Чингиз Айтматов является частью всемирного культурного наследия. А годовщина со дня его рождения — повод вспомнить об истоках и богатстве огромной многонациональной культуры.

«Так что во всех отношениях предстоящая годовщина великого писателя Айтматова — это повод для того, чтобы вспомнить об истоках и богатстве огромной нашей многонациональной культуры. Вот этому мы и посвятим сегодняшний вечер», — отметил Нечаев.

Посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев рассказал, как творчество писателя объединяет две страны.

«Чингиз Айтматов — не только киргизский писатель — он советский писатель. Это то общее, которое нас объединяет, и мы сегодня в Берлине в Доме русской культуры отмечаем юбилей Чингиза Айтматова. Он был не только писателем — он был философом, общественно-политическим деятелем», — сказал Текебаев.

В 2018 году в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Монумент в честь 90-летия писателя разместился в сквере на пересечении Павловской улицы и Подольского шоссе. В торжественном мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минкульта России Владимир Мединский, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой и др.