Дело возбудили по факту смертельного ДТП на липецкой трассе

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими на трассе Липецк – Данков. Об этом сообщает Госавтоинспекция УМВД России по региону.

Авария произошла вечером 9 декабря на 13-м км дороги Липецк – Данков недалеко от села Копцевы Хутора. По предварительным данным, 39-летний водитель «УАЗ буханка» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 37-летнего мужчины, пишет GOROD48.

В результате столкновения водитель «Лады» погиб на месте до прибытия скорой помощи, три его пассажира были доставлены в больницу, уточняет LipetskMedia. Так, с различными травмами госпитализированы 39-летний и 37-летний мужчины, еще один пассажир в возрасте 36 лет после оказания медпомощи был отпущен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Все обстоятельства устанавливаются.

Утром 11 декабря на трассе Москва – Челябинск водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречку и столкнулся с Nissan Х-Trail, а затем с автомобилем Volvo с полуприцепом. Погибли три человека.