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Три человека погибли в ДТП в Челябинской области

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Фото: vk.com/ugibdd_174
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Три человека погибли в результате ДТП в Ашинском районе Челябинской области. Об этом 11 декабря сообщило управление Госавтоинспекции Челябинской области.

По ее данным, 11 декабря в 07:30 (05:30 мск) на 1594-м км автодороги Москва – Челябинск водитель автомобиля Lada Vesta при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся навстречу Nissan Х-Trail. После этого Lada Vesta врезалась в автомобиль Volvo с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Vesta, а также водитель автомобиля Nissan Х-Trail от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщило ведомство во «ВКонтакте».

Также двух пассажирок Lada Vesta и Nissan Х-Trail госпитализировали в медицинские учреждения.

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Ранее в этот день в Ханты-Мансийском автономном округе на трассе столкнулись автомобили Kia и «УАЗ», в результате чего погибли четыре человека. ДТП произошло на 43-м км дороги Нижневартовск – Радужный в Нижневартовском районе.

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