Минстрой сообщил о снижении цен на ряд стройматериалов в России

В период с 8 ноября по 6 декабря 2023 года в России отмечалась стабилизация цен на строительные ресурсы, связанная с окончанием активного строительного сезона, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 11 декабря.

«Наблюдается снижение цен на сталь арматурную (на 7,7%), битум (на 3,3%), трубы стальные электросварные (на 1,9%), кабель силовой алюминиевый (на 0,8%), кирпич (на 1,4%), портландцемент (на 0,4%). Средняя динамика цен по всем позициям за последний месяц составила 0,3%», — уточнили там.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время тенденция падения цен на ценообразующие материальные ресурсы сохраняется.

Минстрой России совместно с Главгосэкспертизой проводят мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, наиболее широко используемому при строительстве объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства.

Ранее в этот день директор Аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Евгений Высоцкий рассказал «Известиям», что на рост стоимости капитального ремонта может влиять ряд факторов, среди которых как изменение цены на строительные материалы, так и изменение стоимости самих работ.