Эксперт назвал влияющие на рост стоимости капитального ремонта в России факторы

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России за год увеличилась в среднем на 12% из-за роста цен на стройматериалы, сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные проекта «Контур.Торги». В свою очередь, директор Аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Евгений Высоцкий рассказал «Известиям» 11 декабря, что для выявления реальных причин роста стоимости ремонтов необходимо начинать с анализа изменения смет по всем основным затратам, а не только по стройматериалам.

«Цены на строительные материалы подвержены сезонным колебаниям — они могут расти и падать. Например, в настоящее время стоимость строительного металлопроката, основного строительного материала, используемого в строительстве и капитальном ремонте, находится на уровне цен 2021 года, но при этом стоимость капитального ремонта растет постоянно и происходит это не из-за строительных материалов, а из-за стоимости самих работ», — объяснил он.

В результате анализ надо начинать со всех основных затрат, а не только со строительных материалов, подчеркнул Высоцкий.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что ремонтирующим квартиру россиянам черновая отделка обходится в среднем в 470 тыс. рублей, предчистовые работы — 90 тыс., полный ремонт — примерно 800 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования экспертов сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик». При этом среди опрошенных граждан 44% респондентов планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году.