Телообмен: «Теща» лидирует в прокате второй уикенд подряд

Комедия Аскара Узабаева «Теща» всё еще остается лидером российского кинотеатрального проката, пополнив свою кассу в прошедшие выходные 124 млн рублей. Десятые «Елки» в свой первый уикенд расположились на втором месте, они заработали 111 млн рублей. Замкнул тройку лидеров «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки — долгожданный релиз японского мультипликатора после затишья выстрелил с продажами в 48 млн рублей. Примечательно, что на пятом месте тоже он, но уже в ином дубляже (эта версия заработала 42 млн рублей). Фильм-сказка «По щучьему велению» с Милой Ершовой и Никитой Кологривым держится в пятерке лидеров — 44 млн рублей, четвертое место.

Новогодних зрелищ

Комедия про обмен телами с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях еще в предыдущий, премьерный уикенд собрала 210 мл рублей и сместила с пьедестала фильм-сказку «По щучьему велению», державшуюся в лидерах пять недель подряд. Количество сеансов картины в выходные с 7 по 10 декабря поубавилось — с 29 тыс. до 20 тыс., как и количество зрителей: в старт фильм пришло смотреть 598 тыс. человек, а в минувший уикенд — 345 тыс.

Новые «Елки» стартовали 7 декабря и собрали 111 млн рублей при 21 тыс. сеансов. Посмотреть очередную часть франшизы в кинотеатры пришли 325 тыс. человек.

— Оба фильма шли ноздря в ноздрю, показатели плюс-минус одинаковые. Разумеется, успехи «Тещи» радуют — комедия идет на хорошем сарафане, зрители тепло восприняли возвращение Ларисы Гузеевой на киноэкран. А самую длинную франшизу в истории современного российского проката можно лишь поздравить со стабильностью — всё в мире меняется, и лишь «Елки» сохраняют кассовый потенциал, — считает президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова.

Звездный состав для российского зрителя при этом немаловажен: в прошлом обзоре бокс-офиса «Известий» Ольга Зинякова аргументировала этим взлет «Тещи». А в десятых «Елках» играют в том числе «хайповые» звезды эстрады и шоу-бизнеса — Филипп и Бедрос Киркоровы, а также Регина Тодоренко. Так что, несмотря на довольно прохладные оценки критиков, россияне явно заинтересованы в продолжении цикла. Традиционно закадровый текст прочитал Константин Хабенский. Бюджет на съемки картины составил 120 млн рублей.

Новогодний семейный хит о чудо-рыбе, заработавший суммарно 2,3 млрд рублей с момента проката 26 октября, уступил уже не только «Теще», но и десятым «Елкам». Если в прошлый уикенд сказка с Ершовой и Кологривым опустилась на второе место, то теперь она уже на четвертом. Однако, по словам Ольги Зиняковой, фильм дособерет в праздники и точно войдет в список новогодних фаворитов аудитории.

Остальные картины, объединенные темой Нового года и простых чудес, набрали сравнительно мало кассы. Фильм «Хоккейные папы», стартовавший еще 23 ноября, заработал 19,5 млн рублей и оказался на седьмой строке. А «Баба Мороз и тайна Нового года», которая прокатывается с 30 ноября, заняла восьмое место (5,7 млн рублей). Ольга Зинякова отмечает: релизы работают в синергии, и зрителей ждет прекрасный новогодний репертуар на любой вкус.

Возвращение Миядзаки

Хаяо Миядзаки, подаривший нам «Ходячий замок Хаула», «Рыбку Поньо на утесе» и «Унесенные призраками», выпустил долгожданное новое произведение — «Мальчик и птица». Полуавтобиографическое аниме основано на романе «Как поживаете?» Ёесино Гэндзабуро, который считается в Японии классиком. В российском прокате картина идет в трех версиях: на языке оригинала с субтитрами и в двух вариантах дубляжа.

В премьерный уикенд «Мальчик и птица» набрал суммарно порядка 100 млн рублей: версия в одном дубляже в рейтинге ЕАИС заработала 48 млн рублей — ей выделили 5 тыс. сеансов, на которые сходило 127 тыс. зрителей. Версия в другой озвучке собрала 42 млн рублей: ее посмотрело 102 тыс. зрителей на 4 тыс. сеансах. Субтитрованный вариант картины собрал 5 млн рублей и занял десятое место ЕАИС при 5 тыс. сеансов и 127 тыс. зрителей.

— Вариативность никогда не вредит, особенно в случае, когда популярность автора в стране зашкаливает. Миядзаки — культовый режиссер, невероятно востребованный в России. Поклонники аниме получили большой подарок и смогут посмотреть фильм именно в той озвучке, в которой им комфортно, — отметила Ольга Зинякова.

Рейтинг фильма на IMDb составляет 7,9 из 10. На Metacritic у «Мальчика и птицы» 89 баллов, а на Rotten Tomatoes — 100%. Критиками мультфильм был встречен тепло, хотя в сюжете, как и всегда у Миядзаки, нужно скрупулезно копаться и расшифровывать метафоры. В смыслах новинки разобрался критик «Известий» Сергей Сычев.

Помимо шедевра Миядзаки в российский прокат вышел еще один мультфильм, который уже определенно был создан для детской аудитории, а не «на вырост». На шестом месте рейтинга ЕАИС значится «Кентервильское привидение», собравшее 21 млн рублей в свой премьерный уикенд с 7 по 10 декабря. Британский мультфильм представляет собой пересказ классической сказки на новый лад: привидению в озвучке Гарика Харламова скучно в старинном замке, и в современном мире его никто не боится, даже новые жильцы.