В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
- Новости
- Интернет и технологии
- В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» разработал и запустил производство материнских плат с поддержкой российских процессоров. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, в 2024 году предприятие планирует произвести для собственных нужд около 30 тыс. экземпляров нового продукта.
«Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах», — приводятся слова руководителя департамента на сайте столичной мэрии.
Овчинский уточнил, что материнская плата изначально проектировалась под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал» с соответствующей схемотехникой.
7 декабря Овчинский сообщил, что одна из столичных компаний поставила в строящуюся в Сочи школу 69 умных сенсорных школьных досок собственного производства на отечественных процессорах. Эти интерактивные сенсорные панели оснащены процессорами «Байкал» и предназначены для обеспечения полноценного учебного процесса, уточнил он.