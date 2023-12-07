Московская компания поставила 69 сенсорных панелей в сочинскую школу

Столичная компания BM GROUP «Фабрика инноваций» поставила в строящуюся школу в Сочи 69 умных сенсорных школьных досок собственного производства на отечественных процессорах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Интерактивные сенсорные панели производства столичной компании BM GROUP „Фабрика инноваций“ оснащены процессорами Baikal и предназначены для обеспечения полноценного учебного процесса в школах и других образовательных учреждениях. С их помощью можно работать в режиме заметок, делать скриншоты, воспроизводить файлы всех форматов и отправлять их на электронную почту. Кроме того, панели можно использовать как обычную доску для проведения занятий. Производственные мощности компании позволяют выпускать не менее 12 тысяч таких изделий ежегодно», — рассказал Владислав Овчинский.

Как сообщил Овчинский, компания производит около 100 различных устройств, включая интерактивные трибуны, терминалы, сенсорные киоски, столы. За восемь лет работы она поставила заказчикам около 20 тысяч изделий, почти 10 тысяч из них — в 2023 году.

«За этот год нам удалось показать рост более чем в два раза, в том числе благодаря использованию отечественных процессоров и размещению нашего оборудования в реестре Минпромторга. Это открывает возможность участия в гостендерах», — подчеркнул руководитель группы компаний по производству интерактивного оборудования Владимир Буйвидис.