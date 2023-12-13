14 декабря — Наумов день: как отмечать, что можно и нельзя делать

Православная церковь 14 декабря вспоминает святого Наума — одного из 12 ветхозаветных пророков. В народе этот день еще называют Днем Наума Грамотника. Чем примечателен праздник и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Наумов день в 2023 году — история праздника

Родился Наум в VII веке до н.э. в селении Елкоша в Северном Израиле. Из библейских книг можно узнать, что он был грамотным, знающим человеком и обладал даром предвидения.

Большую известность святой получил благодаря написанной им книге пророчеств, которая затем вошла в Священное Писание. В ней Наум предсказал гибель древней ассирийской столицы — Ниневии. Он указал, что город ждет жесткое и справедливое наказание за творящееся там беззаконие, хулу на Господа и разрушение царства Израильского. Вскоре так оно и случилось. После длительной осады город был стерт с лица земли мидийскими и вавилонскими войсками.

Когда пророчество исполнилось, имя Наума стало нарицательным. «Наум наставляет на ум», говорили в народе. В церкви пророка стали почитать как покровителя наук и грамоты. На Руси праздник стал широко отмечаться лишь с XVII века, когда в обиход вошли печатные книги, а при церквях и монастырях появились первые школы.

Наумов день стал Наумов день в 2023 году — традиции празднования

В день Наума Грамотника было принято отдавать детей на обучение. Это было наиболее удобное время, так как урожай уже был собран, и детям работы по хозяйству практически не было.

В дореволюционной России Наумов день отмечался еще как День учителя. Празднования проходили 1 декабря по старому стилю, когда все сельскохозяйственные работы были завершены. Перед первым уроком вся семья шла в церковь. У святого просили о благословении для себя и своих детей.

В этот день также было принято дарить подарки учителям. В основном родители передавали яйца, курицу, крупу и другие продукты. Считалось, что так наставники будут более благосклонны к ученикам. Учитель же, уходя, символически ударял детей три раза розгами или плеткой. Ученики в знак повиновения столько же раз кланялись своему наставнику. Эта традиция должна была дисциплинировать учащихся и указать им на важность учебы.

И хотя сегодня подобного обычая не существует, верующие, посещая церковь в Наумов день, всё так же молятся об успехах в учебе и просят святого, чтобы он даровал мудрость и надоумил, как поступить в разных жизненных ситуациях.

Наумов день в 2023 году — что можно и нельзя делать

Как и в другие церковные праздники, верующим следует воздержаться от дурных мыслей и поступков. Строго запрещено проводить в этот день магические ритуалы и хвастаться своими достижения, иначе можно навлечь неприятности.

Также нельзя лениться и проводить день в праздности. Стоит больше времени посвятить полезным делам, например, образованию или получению новой информации.

Не возбраняется собраться семьей за праздничным столом или самим пойти в гости. Но стоит учесть, что Наумов день приходится на Рождественский пост. В это время запрещены молоко, яйца, мясо и любые другие продукты животного происхождения. Исключение составляют рыба в небольшом количестве и выпечка.

Наумов день в 2023 году — народные приметы

Наши предки в Наумов день внимательно следили за погодой. По тому, какая погода стоит 14 декабря, судили о том, что ждать в ближайшие дни и месяцы. Так, если шел дождь или снег, значит, еще три дня ждать ненастья. А сильный ветер предвещал, что скоро грянут морозы. О заморозках также говорило усыпанное звездами ночное небо. Если звезд очень много и они светят ярко, то на следующий день ударит лютый мороз.

Славяне обращали внимание и на поведение животных. Если в Наумов день начали глухо лаять собаки — жди снегопада. А когда слышно громкое воронье карканье — метели.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечают другой церковный праздник декабря — Климентьев день.