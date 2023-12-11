В Тосно Ленинградской области таксист приставал к 16-летней девушке

В городе Тосно Ленинградской области таксист приставал к 16-летней девушке. Об этом 11 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 9 декабря у дома № 13 на 4-й улице. Собеседник отметил, что водитель «Яндекс. Такси» на машине Hyundai Solaris хотел совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего мигранта. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Источник уточнил, что дело планируют направить в следственный отдел по городу Тосно следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Ранее, 30 августа, в Подмосковье задержали таксиста, который домогался до 15-летней школьницы на глазах у ее восьмилетней сестры. Мужчина трогал старшую из девочек и пытался ее поцеловать. Сообщается также, что две девочки ехали в такси до Балашихи, возвращаясь от бабушки. Они передвигались без сопровождения взрослых. Когда таксист начал проявлять внимание к одной из девочек, она сразу же написала об этом бабушке.