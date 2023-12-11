Реклама
Прямой эфир
Мир
WP сообщила о боязни избирателей голосовать за Трампа из-за уголовных дел
Мир
На Украине командиров ВСУ обвинили в жестоком преступлении на берегу Днепра
Армия
Группировка «Запад» ВС РФ отразила три атаки штурмовых групп ВСУ
Мир
Лондон сообщил об усилении контроля за соблюдением санкций против Москвы
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
ЦАХАЛ начала штурм города Аль-Бира на Западном берегу
Армия
Группировка «Центр» ликвидировала артрасчеты ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Сенатор Сандерс указал на репутационные издержки Израиля из-за конфликта
Происшествия
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе
Мир
Депутат ЕП назвал вступление Украины в ЕС финансовой бомбой для Европы
Мир
Авиация МЧС направила в сектор Газа еще 17,5 т гумпомощи
Общество
В Сыктывкаре полностью потушили пожар в многоквартирном доме
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –7 градусов в Москве 11 декабря
Экономика
Оптовые цены на бензин в России упали на 14-15%
Общество
Суд в Красноярске приговорил Быкова к 12 годам по третьему делу

В Тосно Ленинградской области таксист приставал к 16-летней девушке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Тосно Ленинградской области таксист приставал к 16-летней девушке. Об этом 11 декабря сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 9 декабря у дома № 13 на 4-й улице. Собеседник отметил, что водитель «Яндекс. Такси» на машине Hyundai Solaris хотел совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего мигранта. Его доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Источник уточнил, что дело планируют направить в следственный отдел по городу Тосно следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Почти вдвое: в России выросло число сексуальных преступлений против детей
С 2010 по 2021 год оно увеличилось на 44%

Ранее, 30 августа, в Подмосковье задержали таксиста, который домогался до 15-летней школьницы на глазах у ее восьмилетней сестры. Мужчина трогал старшую из девочек и пытался ее поцеловать. Сообщается также, что две девочки ехали в такси до Балашихи, возвращаясь от бабушки. Они передвигались без сопровождения взрослых. Когда таксист начал проявлять внимание к одной из девочек, она сразу же написала об этом бабушке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023