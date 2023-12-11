Два человека погибли в столкновении автомобиля с поездом на Алтае

Водитель легкового автомобиля в Алтайском крае выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, два человека погибли, еще два были ранены.

Схода состава с железнодорожных путей не произошло, на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Ранее, 7 декабря, сообщалось о двух погибших в столкновении пассажирского поезда и легкового автомобиля в Северной Осетии.