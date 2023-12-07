Два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Северной Осетии
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате два человека погибли. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В селе Эльхотово на нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту Владикавказ – Адлер с автомобилем ВА3-2106», — говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания и Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
На месте происшествия пожарно-спасательными подразделениями проводятся аварийно-спасательные работы.
В поезде пострадавших нет. Состав продолжил движение в 21:44 мск.
Ранее в этот день ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло в Заволжском районе Ярославля, пострадал один человек. В больницу после аварии увезли женщину, управлявшую иномаркой.