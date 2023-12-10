Графика Демилитаризация 10.12

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Блинкен выступил против прекращения огня в Газе
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Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха
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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
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Суд арестовал отца стрелявшей в Брянске школьницы
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В Москве за неделю выпадет почти месячная норма осадков
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Лавров заявил о нежелании РФ разрывать дипотношения с Германией
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Украинские дальнобойщики устроили на границе с Польшей ответную забастовку
Политика
В ГД указали на активизацию спецслужб НАТО в связи с выборами в РФ
Армия
Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты
Общество
Замдиректора гимназии отправили под домашний арест после стрельбы в Брянске
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Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово
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