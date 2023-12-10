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Папин назвал конкурентным предстоящий бой Гукасяна и Рамиреса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Предстоящий поединок между россиянином Эдгаром Гукасяном и американцем Джемини Рамиресом, который состоится по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря, будет конкурентным. Такое мнение 10 декабря в разговоре с «Известиями» выразил российский боксер Алексей Папин.

При этом болеть в предстоящем поединке он будет за Гукасяна, с которым знаком.

«Эдгара знаю. Эдгар — хороший боксер, и я думаю, что если этот бой делают, значит, он будет конкурентным», — заявил Папин.

В бою с Рамиресом он пожелал россиянину удачи.

«В любом случае будем болеть за Эдгара, держать за него кулаки, и желаем ему удачи в этом поединке», — заключил Папин.

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Ранее 10 декабря боксеры из США Джемини Рамирес и Питер Добсон, приехавшие в Россию на новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прогулялись на Красной площади в Москве и поделились своими впечатлениями. Как признались спортсмены, им понравилась снежная и морозная погода в российской столице.

15 декабря в Челябинске в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» американские бойцы сразятся с российскими боксерами. Рамирес выйдет на ринг против Гукасяна, а Добсон станет противником Игоря Свиридченкова.

В главном бою вечера зрители увидят поединок Максима Бабанина против Кевина Джонсона, а в соглавном бою Павел Шульский сразится с Джейсон Гаверном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность» в 21:00 мск. Трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 мск.

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