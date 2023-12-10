В начале декабря одновременно взлетели курсы биткоина и золота

Золото и биткоин за неделю подорожали до рекордных значений. Драгоценный металл достиг исторического максимума, передает телеканал «Известия». Цены на золото превысили $2,1 тыс. за унцию. Криптовалюта показала лучший результат с прошлой зимы. 5 декабря показатель находился у отметки $44 тыс. Рост цен совпал с замедлением инфляции по всему миру. Драгметалл весь год пользовался огромным спросом у центробанков. Чистые покупки за вычетом продаж составили 800 т. Лидерство по закупкам принадлежит Народному банку Китая. Далее идут Сингапур и Индия. Криптовалюта же претерпела один из тяжелейших спадов весной прошлого года. Сейчас биткоин частично отыграл свои потери. С начала года курс популярной криптовалюты вырос на 160%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.