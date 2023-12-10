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Центральную часть Чили охватили мощные лесные пожары

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Фото: соцсети
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Центральную часть Чили охватили мощные лесные пожары. Наиболее опасная ситуация сложилась вокруг города Лимаче, жилые кварталы которого от бушующего пламени отделяет только река. Об этом сообщил в субботу, 9 декабря, портал Soychile.cl.

«В общей сложности 100 га было уничтожено лесным пожаром, который вспыхнул в субботу днем ​​в коммуне Лимаче, регион Вальпараисо. В связи с чрезвычайной ситуацией национальная служба по предотвращению стихийных бедствий и реагированию на них объявила предупреждение и приказала эвакуировать сектор Лимачито», — передает портал.

Уточняется, что из опасной зоны было эвакуировано 300 человек. Отмечается также, что в результате пожара повреждено 20 частных домов.

В тушении огня принимают участие пожарные вертолеты, самолеты, аэротанкеры, сотрудники экстренных служб из близлежащих городов и муниципальный персонал.

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В конце октября у побережья Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 балла. Эпицентр землетрясения располагался на 82-м км к западу от города Вальенар с населением 44,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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