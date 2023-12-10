Центральную часть Чили охватили мощные лесные пожары
Центральную часть Чили охватили мощные лесные пожары. Наиболее опасная ситуация сложилась вокруг города Лимаче, жилые кварталы которого от бушующего пламени отделяет только река. Об этом сообщил в субботу, 9 декабря, портал Soychile.cl.
«В общей сложности 100 га было уничтожено лесным пожаром, который вспыхнул в субботу днем в коммуне Лимаче, регион Вальпараисо. В связи с чрезвычайной ситуацией национальная служба по предотвращению стихийных бедствий и реагированию на них объявила предупреждение и приказала эвакуировать сектор Лимачито», — передает портал.
Уточняется, что из опасной зоны было эвакуировано 300 человек. Отмечается также, что в результате пожара повреждено 20 частных домов.
В тушении огня принимают участие пожарные вертолеты, самолеты, аэротанкеры, сотрудники экстренных служб из близлежащих городов и муниципальный персонал.
В конце октября у побережья Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 балла. Эпицентр землетрясения располагался на 82-м км к западу от города Вальенар с населением 44,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.