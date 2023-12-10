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Недвижимость
За год число небоскребов массового сегмента в Москве увеличилось почти на 35%
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За год число небоскребов массового сегмента в Москве увеличилось почти на 35%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За 2023 год число высотных новостроек массового сегмента в Москве выросло на 34,7%. Об этом «Известиям» 10 декабря сообщили аналитики «Метриум».

Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м. Аналитики «Метриум» отобрали проекты с максимальной высотой корпусов от 100 м (с учетом округления). Как правило, это здания с 30 этажами и больше.

По данным экспертов, доля предложения жилья в проектах с высотками в массовом сегменте по сравнению с прошлым годом увеличилась с 22 до 25%.

Самым высоким комплексом в массовом сегменте второй год подряд становится проект в районе Печатники, в котором предусмотрены корпуса высотой 225 м (68 этажей). Квадратный метр там обойдется в 351,4 тыс. рублей.

Также эксперты рассказали, что в целом средняя цена квадратного метра в массовых новостройках с высотными корпусами сейчас равна 347,1 тыс. рублей, что на 3,3% больше, чем год назад (336 тыс. рублей). Текущая цена в таких проектах на 7,2% выше среднего показателя по всем комплексам массового сегмента. Эксперты «Метриум» напоминают, что пять лет назад жилье в комплексах с высотными корпусами обходилось в 169 тыс. рублей за кв. м. Таким образом, за это время цены выросли более чем в два раза.

«Число высотных проектов комфорт-класса постепенно растет, главным образом потому что этот формат позволяет снизить себестоимость строительства. В результате клиенты получают возможность приобрести более доступное жилье комфортной площади, что особенно актуально в условиях ужесточения условий выдачи ипотеки. Кроме того, в рамках высотных проектов проще выполнить масштабное благоустройство и предусмотреть насыщенную инфраструктуру. Эти параметры становятся всё более важными для клиентов массового сегмента», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Ранее, 25 ноября, аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум» сообщили, что в столице усиливается тренд на рост числа высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. По их данным, за последние два года количество небоскребов выросло на 67%, а предложение квартир в башнях подскочило на 200%.

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