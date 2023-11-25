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В Москве предложение квартир в небоскребах увеличилось на 200%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве усиливается тренд на рост числа высотных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса, сообщили «Известиям» аналитики «Аеон Девелопмент» и «Метриум». По их данным, за последние два года количество небоскребов выросло на 67%, а предложение квартир в башнях подскочило на 200%.

Эксперты объясняют тенденцию тем, что меняется само понимание дорогого жилья. По их словам, если раньше в представлении покупателя премиальная квартира должна была находиться только в клубном доме в центре города, то теперь он готов платить за высотность.

По информации аналитиков, если в ноябре 2021 года на первичном рынке было представлено лишь 18 небоскребов, то в настоящее время экспонируется 30 таких жилых комплексов. При этом число квартир в высотных комплексах в продаже увеличилось до 5,5 тыс. штук.

Управляющий партнер компании «Аеон Девелопмент» Дмитрий Старостин рассказал, что премиальные небоскребы — технически сложные сооружения, которые требуют больших инвестиций в том числе в авторскую архитектуру, строительные технологии, инженерию. По его словам, такой формат подразумевает, что девелопер должен обладать особой экспертизой, и при этом проект является интересным в силу высокого спроса на концепцию «многоуровневого города» и на автономный образ жизни.

«Покупатель уже понимает, что только небоскребы позволяют разместить под крышей здания максимальный объем инфраструктуры, гарантировать наличие ресторанов, фитнес-центров и SPA, коворкингов, бильярдных клубов, гольф-симуляторов, детских игровых, музыкальных салонов и др. буквально в «тапочковой» доступности. Кроме того, покупатель ценит небоскребы за видовые характеристики, сочетание сверхсовременной архитектуры и зеленых дворов и, что немаловажно, за большое расстояние между зданиями», — добавил Старостин.

Аналитики уточнили, что за два года средняя стоимость квадратного метра в жилых небоскребах увеличилась на 31% и составила 479,4 тыс. рублей, бюджет покупки вырос на 9% до 30 млн рублей. Рост цен на премиальные высотки составил 26% (до 601 тыс. рублей за квадратный метр), в бизнес-классе — 22% (до 411 тыс. рублей за квадратный метр).

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Ранее, 16 ноября, аналитики «Яндекс Недвижимости» сообщили «Известиям», что новостройки в центре столицы в 2023 году стали на 74% дороже первичной недвижимости в других районах города в пределах МКАД. В 2022-м эта разница составляла 48%. Также выросла разница средней стоимости квадратного метра первичного жилья внутри МКАД (не учитывая центр) и за его пределами: разрыв в цене в 2023-м составил 69%, тогда как в 2022-м этот показатель был равен 60%.

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