Полиция установит обстоятельства хлопка в центре Симферополя

Полиция устанавливает обстоятельства хлопка в Симферополе и причастных к его совершению лиц. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Восьмого декабря около 17:00 в Симферополе по ул. Горького произошел хлопок», — рассказали в МВД.

На место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали повреждение водосточной трубы на одном из зданий.

В результате происшествия никто не пострадал, подчеркнули в ведомстве. Полицейские выясняют причины и обстоятельства инцидента. Другие подробности не указываются.