Надежде Бабкиной стало плохо на съемках телепрограммы

Народная артистка России Надежда Бабкина почувствовала себе плохо во время съемок телепрограммы, на данный момент состояние 73-летней артистки удовлетворительное. Об этом 9 декабря сообщил «Известиям» замдиректора по информационному развитию певицы Сергей Рябов.

«Там было душно. И эмоциональная речь перед ребятами, приехавшими из зоны СВО (специальной военной операции. — Ред.). И Надежде Георгиевне стало не очень хорошо. Но всё в порядке: она уже дома, отдыхает. Концерт они довели, всё прекрасно», — поделился он.

В то же время, Рябов затруднился подтвердить информацию о якобы потребовавшейся певице бригаде скорой помощи, поскольку его в тот момент не было в студии.

О том, что Бабкиной понадобилась помощь медиков в ходе съемок телепрограммы одного из федеральных каналов, незадолго до этого сообщил ряд Telegram-каналов. Согласно этим данным, артистка якобы упала в обморок.

Весной 2020 года Бабкина проходила лечение от двусторонней пневмонии. Певица находилась в больнице тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом ее тесты на коронавирус были отрицательными.

Артистка была выписана спустя месяц лечения, в конце апреля того же года. Тогда же Бабкина рассказала, что полностью восстановиться после тяжелого заболевания ей удалось благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей.