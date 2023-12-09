Останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке нашли в Канаде

В Канаде ученые нашли окаменелого тираннозавра с останками двух детенышей динозавров в желудке. Об этом написал научный журнал Science Advances 8 декабря.

Уточняется, что окаменелость была найдена еще в 2009 году в провинциальном парке «Бесплодные земли динозавров» в Альберте. Специалистам потребовались годы, чтобы кропотливо удалить кусочки камня из окаменевших костей, пишут авторы материала.

«Возраст самого образца около 75,3 миллиона лет. Занимаясь его изучением, мы обнаружили, что в желудке тираннозавра сохранились две особи. Они представляют собой небольших птицеподобных динозавров, относящихся к виду Citipes elegans», — рассказала доцент кафедры палеобиологии динозавров в Университете Калгари Дарла Зеленицкая, слова которой приводятся в статье.

Она отметила, что это открытие показывает, что молодые тираннозавры охотились на маленьких динозавров, бродящих по одиночке, в то время как более взрослые особи нападали на целые группы и поедали очень крупных травоядных динозавров, которые жили стадами.

Издание отметило, что находка поможет ученым понять больше о поведении тираннозавров, их рационе и, в целом, роли этих рептилий в экосистемах прошлого.

В сентябре в американском штате Техас были обнаружены гигантские следы динозавров. Отпечатки лап скрывались в реке Пэлюкси в городе Глен-Роуз и стали заметны благодаря отсутствию дождей и засухе. Сотрудники «Долины динозавров» внимательно изучили находки и сообщили, что найденные следы принадлежат завроподам и акрокантозаврам. Установлено, что динозавры жили в Глен-Роуз более 100 млн лет назад.