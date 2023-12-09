«Лосиный остров» продолжит работать как национальный парк после передачи Москве

«Лосиный остров» сохранит статус национального парка после передачи его части Москве. Об этом 9 декабря заявила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева на пресс-конференции, посвященной развитию и совершенствованию системы управления природными территориями столицы.

«В июле уже этого года вышел федеральный закон, согласно которому управление честью территории национального парка «Лосиный остров» переходит к городу Москве. Сейчас, несколько дней назад, вышли два постановления, которые уточняют и специфицируют положение этого закона», — сказала Урожаева.

По ее словам, меньше 25% от общей территории нацпарка переходит от Московской области к столице. Урожаева подчеркнула, что обе зоны функционируют как природные, основной задачей является сохранение биоразнообразия и растительного мира.

По словам вице-президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России Эльвиры Довлетяровой, доступные для населения природные массивы создают «неповторимую связанную зеленую инфраструктуру города», которая необходима для здоровья и комфорта жизни. Она также отметила, что Москва активно развивает сберегающие окружающую среду технологии.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института географии РАН Николай Соболев подчеркнул, что столица стала первым субъектом федерации, который объявил охраняемым объектом не отдельные природные территории, а весь комплекс.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благоустройство территории нацпарка «Лосиный остров» в городе может начаться уже в 2024 году. По его словам, год назад он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разработать закон для передачи столице полномочий по благоустройству «Лосиного острова». Он отметил, что глава государства подписал закон, позволяющий передать московскую часть нацпарка в управление городских властей.